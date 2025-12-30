Realme Neo 8 Infinite stupisce i leaker: avrà un display impressionante

Il lancio del nuovo modello di fascia media della famiglia Neo si avvicina e stavolta conferme ufficiali e indiscrezioni si uniscono. Realme Neo 8 Infinite Edition sarà la novità della serie e promette performance al top: la prima foto reale svela la confezione di vendita mentre i leak si fanno più intensi.

Il lancio si avvicina, anche se per il momento si tratterà di un telefono destinato al mercato cinese – ma che potrebbe nascondere una sorpresa anche per noi.

Realme Neo 8 Infinite tra leak e conferme: cosa sappiamo dell’edizione speciale del mid-range

Crediti: Weibo

Xu Qi Chase, uno dei dirigenti di Realme, ha annunciato sul social Weibo che il nuovo dispositivo della serie Neo sbloccherà infinite possibilità. Intanto, ecco fare capolino una foto rubata che mostrerebbe proprio la confezione di vendita di Realme Neo 8 Infinite Edition: quella che era nata come una frase criptica per stuzzicare i fan si è trasformata nella “conferma” di un leak.

Il dispositivo sarebbe dotato di uno schermo Samsung piatto di alta qualità – di livello flagship –, come sostenuto anche dall’insider Digital Chat Station. Il leaker svela la presenza di un pannello da 6,78″ di diagonale con refresh rate a 165 Hz, realizzato con materiali premium e dotato di tecnologie innovative.

Addirittura parla di una qualità impressionante, in grado di competere con modelli di punta targati Apple e Samsung. Resta da vedere se il display top sarà un’esclusiva della Infinite Edition oppure del telefono in generale.

L’insider non aggiunge altro, ma da indiscrezioni precedenti sappiamo che Realme Neo 8 avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 5, una batteria da 8.000 mAh e un lettore d’impronte ad ultrasuoni. Visti i precedenti, il dispositivo potrebbe debuttare da noi come Realme GT 8 base: non ci sono certezze ma il collegamento tra le due serie esiste ormai da varie generazioni.