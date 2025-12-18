Realme Neo 8 sarà il nuovo flagship killer: in arrivo da noi come GT 8?

Mentre guardiamo al debutto dei nuovi smartphone della serie Realme 16 Pro+, in Cina è in dirittura d’arrivo un nuovo modello della famiglia Neo. Ancora una volta si tratterà di un flagship killer di tutto rispetto ed ora una noto insider ci offre una prima panoramica delle specifiche.

Realme Neo 8 è destinato al mercato cinese eppure potrebbe interessare anche noi occidentali: arriverà da noi come GT 8 “liscio”?

Realme Neo 8: cosa aspettarsi dal prossimo modello della serie

GT 7 Global – Crediti: Realme

Le ultime novità arrivano dal solito Digital Chat Station: il leaker cinese rivela che il prossimo dispositivo del brand arriverà con a bordo l’ultimo Snapdragon 8 Gen 5. Di conseguenza si tratterà di un rivale di OnePlus 15R e Ace 6T, gli unici modelli ad avere il SoC di Qualcomm.

Tra le altre caratteristiche premium avremo un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (posizionato sotto il display), una scocca impermeabile e un telaio in metallo. Inoltre ci sarà anche una super batteria da 8.000 mAh, chiaramente con tecnologia al silicio-carbonio.

Comunque per ora tutta l’attenzione ufficiale è rivolta verso i già citati Realme 16 Pro e Pro+, in arrivo a inizio gennaio. Non è da escludere che il prossimo Realme Neo 8 possa fare capolino poco dopo, magari sempre nello stesso mese.

L’attuale Realme Neo 7 è stato lanciato in Italia come GT 7: per ora è stato portato in Italia solo il top di gamma GT 8 Pro, quindi è plausibile che in un secondo momento possa arrivare anche un flagship killer.