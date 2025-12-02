Realme GT 8 Pro ufficiale in Italia, anche in versione Aston Martin: novità e offerta lancio

Quest’anno l’azienda cinese ha lasciato di stucco con il suo top di gamma “modulare”. Realme GT 8 Pro offre un modulo fotografico intercambiabile, un comparto in collaborazione con RICOH ed arriva con a bordo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le premesse per il dispositivo stellare ci sono tutte!

Ora il flagship è finalmente disponibile in Italia e c’è anche la versione Dream Edition: bellissima con il suo design iconico e il suo colore esclusivo, realizzata in partnership con Aston Martin – per gli amanti delle corse e della celebre casa.

Realme GT 8 Pro ufficiale in Italia, c’è anche la versione Dream Edition: caratteristiche e prezzo in Italia

Il nuovo top di gamma Realme GT 8 Pro debutta in Italia in due configurazioni: la versione da 16/512 GB viene proposta a 1.199€ mentre la variante base da 12/256 GB costa 999.9€. Oltre al modello standard c’è spazio anche per Realme GT 8 Pro Dream Edition, in collaborazione con Aston Martin: in questo caso c’è una sola configurazione da 16/512 GB, al prezzo di 1.199,9€.

Offerte lancio

In occasione del debutto in Italia, Realme GT 8 Pro è in offerta lancio a 899,9€ nella versione da 12/256 GB. Il top di gamma è acquistabile su Amazon, mentre su AliExpress trovate anche la variante da 16/512 GB in promozione a 999€.

Tutte le specifiche

Dimensioni e peso: 161,80 x 76,87 x 8,2/8,3 mm, 214/218 grammi

Colorazioni: White, Blue, Green

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat BOE Q10+ AMOLED 6,79″ 2K+ (3.136 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, 7.000 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 4.608 Hz, protezione Crystal Shield

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.000 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,60 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 120W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.8-2.0-2.6) con LYT-808, OIS, ultra-wide JN5 116° e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS, zoom ottico 3X e lossless 6X | ottimizzazioni RICOH

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7

Cosa cambia con Realme GT 8 Pro Dream Edition

In Cina sono stati annunciati sia Realme GT 8 che GT 8 Pro mentre alle nostre latitudini è arrivato solo il fratello maggiore. A parte questo cambiamento, specifiche e design restano invariati: la versione asiatica e quella occidentale coincidono.

Inoltre è arrivato anche Realme GT 8 Pro Dream Edition, come avvenuto anche con lo scorso top di gamma. Si tratta di una versione speciale in collaborazione con Aston Martin: la cover posteriore è stata ridisegnata ed arricchita con elementi che rimandano al mondo delle auto da corsa; la scocca è disponibile nell’esclusiva tonalità verde tipica della casa automobilistica.

La parte centrale della cover ospita l’iconico emblema Silver Wing. C’è una confezione di vendita differente rispetto alla versione standard e sono presenti anche personalizzazioni software, con sfondi, icone ed altri elementi che rimandano alle auto da corsa Aston Martin.

