Realme 16 Pro+ sta arrivando: le prime conferme dai teaser ufficiali

Dalle indiscrezioni e dalle certificazioni si passa ai fatti, con i primi teaser ufficiali dedicati alla serie Realme 16 Pro. La nuova gamma sta arrivando e per l’occasione l’azienda ha iniziato a scaldare i motori rivelando i primi dettagli. Tra questi c’è la conferma del ritorno della versione Pro+, insieme a informazioni sul chipset, le fotocamere e altro ancora.

Realme 16 Pro e 16 Pro+ pronti al debutto: al via i teaser della nuova serie

Crediti: Realme

La prima novità è che Realme proprio non riesce a trovare pace: la serie Realme 15 è composta dal solo modello standard e dalla variante Pro, con un taglio netto rispetto alla generazione precedente.

Con Realme 16 Pro, invece, si torna al “passato”: la versione base non farà parte di questa prima tornata di smartphone, ma si tratterà di una serie Pro. La gamma segna il ritorno della dicitura Plus dopo una pausa di appena una generazione, con Realme 16 Pro+ – confermato ufficialmente.

Dai teaser emerge la presenza di uno chipset Snapdragon: non viene menzionato ma sappiamo che sarà più potente rispetto allo Snapdragon 7 Gen 4. Dalle immagini possiamo notare anche un accenno del design; la serie dovrebbe offrire un modulo fotografico squadrato, contenente due sensori.

Crediti: Realme

Stando ai leak il fratello maggiore Pro+ avrebbe dalla sua una tripla fotocamera, con l’aggiunta di un teleobiettivo. Si vociferava di una soluzione periscopica ma è probabile che si tratti di un tele classico dato che i teaser indicano lo zoom 10X come massimo.

Al momento Realme non ha ancora confermato la data di presentazione della serie 16 Pro. Tuttavia le indiscrezioni non mancano di certo: stando alle ultime novità il lancio sarebbe previsto il 6 gennaio, lo stesso giorno della presentazione della gamma Redmi Note 15 Global.

Crediti: Realme

In questo articolo ci siamo limitati a trattare dei teaser ufficiali rilasciati dall’azienda. Tuttavia l’ente certificativo TENAA ha pubblicato immagini e specifiche di Realme 16 Pro, quindi in teoria sappiamo quasi tutto.

Resta qualche incertezza sul fratello maggiore Pro+, ma queste sembrano essere state risolte proprio dai teaser: la variante superiore avrà dalla sua il SoC Snapdragon e il teleobiettivo, ma è probabile che possa esserci qualche altra aggiunta.