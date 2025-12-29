Realme 16 Pro+: come scatta la nuova fotocamera da 200 MP

Il mese di gennaio non sarà un momento di magra per gli appassionati di smartphone cinesi. Tra le novità in arrivo c’è anche Realme 16 Pro+, dispositivo che segna il ritorno dei modelli Plus all’interno della serie principale del brand.

La compagnia ha deciso di fare sul serio anche per quanto riguarda il comparto fotografico, promettendo performance di tutto rispetto grazie ad un sensore da 200 MP e alla tecnologia LumaColor IMAGE. Ma bando alle ciance, lasciamo parlare i sample foto ufficiali pubblicati da Realme.

Ecco i primi sample fotografici di Realme 16 Pro+

Crediti: Realme

Il lancio della serie Realme 16 Pro è fissato per il 6 gennaio e nel nostro approfondimento trovate un riepilogo dei leak e delle conferme finora. Tra le novità della gamma ci saranno sensori da 200 MP, mentre la tecnologia LumaColor IMAGE nasce per migliorare l’elaborazione di luce e colore.

Il pezzo forte sarà Realme 16 Pro+, che aggiungerà anche un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3.5X. I primi sample fotografici pubblicati dal brand mostrano di che pasta è fatto il nuovo mid-range.

Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: Realme

Le immagini si concentrano principalmente sui ritratti, con diversi tipi di illuminazione. È proprio qui che entra in gioco la combinazione tra la nuova sensoristica e LumaColor, con risultati davvero niente male. I toni della pelle appaiono naturali e uniformi, e lo stesso vale per la gestione degli altri colori e delle luci.

I dettagli appaiono nitidi e i soggetti ben scontornati rispetto allo sfondo, sia in scene all’aperto che all’interno. Se volete dare un’occhiata ai sample in qualità originale potete scaricarli tramite questo link.