Realme 16 Pro con fotocamera LumaColor IMAGE, per luci e colori impeccabili

Manca ancora un po’ al debutto di Realme 16 Pro e 16 Pro+ e per ingannale l’attesa, la compagnia sta rivelando pian piano i dettagli dei nuovi modelli. Tra le novità in arrivo per la serie ci sarà la tecnologia LumaColor IMAGE, realizzata in collaborazione con TÜV Rheinland e che promette un nuovo standard in termini di colore e nitidezza.

Realme 16 Pro e 16 Pro+ arriveranno con la nuova tecnologia LumaColor IMAGE

Crediti: Realme

Come anticipato anche in apertura, LumaColor IMAGE è una nuova tecnologia fotografica sviluppata internamente da Realme, pensata per migliorare in modo significativo la resa delle immagini, in particolare dei ritratti. In sostanza, rappresenta un approccio innovativo all’elaborazione di luce e colore nella fotografia mobile.

In base a quanto emerso finora, questa novità permetterà di ottenere tre risultati fondamentali:

tonalità della pelle naturali: per toni della pelle più realistici e armoniosi;

per toni della pelle più realistici e armoniosi; rapporto coerente tra soggetto e scena: per creare un’immagine più coesa dove il soggetto si integra meglio con lo sfondo;

per creare un’immagine più coesa dove il soggetto si integra meglio con lo sfondo; luci e ombre più stratificate: per una maggiore profondità e atmosfera alle foto, evitando le zone piatte tipiche dei ritratti meno evoluti.

Watch meowkuku experience LumaColor, step by step.



From accurate tones to layered lighting, everything comes together to define the new imaging standard of the #realme16ProSeries. Coming soon!



Know More: https://t.co/cQcA0PdDX4 pic.twitter.com/U3OevxElBC — realme (@realmeIndia) December 11, 2025

A differenza dei sistemi tradizionali che elaborano luce e colore separatamente (con il rischio di sovraesposizione o distorsioni cromatiche), LumaColor IMAGE li gestisce in modo congiunto per un risultato finale più coerente e di alta qualità.

Questa novità debutterà a bordo di Realme 16 Pro e 16 Pro+ ma al momento i due smartphone non hanno ancora una data ufficiale. Si vocifera del 6 gennaio mentre la certificazione TENAA ha svelato un bel po’ di dettagli su design e specifiche.