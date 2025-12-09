Realme 16 Pro si avvicina al lancio: sfiderà il rivale Redmi Note 16 Pro

In Italia siamo ancora in attesa di Realme 15 Pro – ma non sappiamo se e quando arriverà – mentre a livello Global la compagnia cinese guarda avanti. Il prossimo Realme 16 Pro è già realtà e non si tratta di voci di corridoio: lo smartphone è stato certificato con tanto di immagini e dettagli sulle specifiche ed ora viene aggiunto un nuovo tassello.
La data di presentazione sarebbe molto vicina e rappresenterebbe un segnale chiaro: la sfida all’iconica serie Redmi Note di Xiaomi, per la conquista della fascia media.
Realme 16 Pro e 16 Pro+: un insider svela la data di presentazione della nuova serie
Secondo un noto insider, la data di presentazione di Realme 16 Pro sarebbe fissata per il 6 gennaio: si tratta dello stesso giorno del lancio Global – in India – della gamma Redmi Note 15, un chiaro quanto di sfida da parte del brand asiatico verso la connazionale.
La nuova gamma dovrebbe essere composta dal modello Pro e dal fratello maggiore Realme 16 Pro+, senza ulteriori aggiunte. In merito alle differenze, al momento è emerso solo un possibile dettaglio: la variante Pro+ dovrebbe offrire un trittico di sensori con un teleobiettivo periscopico, contro la dual camera del modello Pro “liscio”.
Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, tra leak e informazioni dall’ente certificativo cinese TENAA.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Peeble Grey, Master Gold, Orchid Purple
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) presumibilmente con refresh rate 144 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh (6.830 mAh di capacità nominale)
- Ricarica: presumibilmente 80W
- Fotocamera: doppia 200 + 8 MP (f/?) presumibilmente con OIS
- Selfie camera: 50 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7