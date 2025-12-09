Realme 16 Pro si avvicina al lancio: sfiderà il rivale Redmi Note 16 Pro

In Italia siamo ancora in attesa di Realme 15 Pro – ma non sappiamo se e quando arriverà – mentre a livello Global la compagnia cinese guarda avanti. Il prossimo Realme 16 Pro è già realtà e non si tratta di voci di corridoio: lo smartphone è stato certificato con tanto di immagini e dettagli sulle specifiche ed ora viene aggiunto un nuovo tassello.

La data di presentazione sarebbe molto vicina e rappresenterebbe un segnale chiaro: la sfida all’iconica serie Redmi Note di Xiaomi, per la conquista della fascia media.

Realme 16 Pro e 16 Pro+: un insider svela la data di presentazione della nuova serie

Crediti: TENAA

Secondo un noto insider, la data di presentazione di Realme 16 Pro sarebbe fissata per il 6 gennaio: si tratta dello stesso giorno del lancio Global – in India – della gamma Redmi Note 15, un chiaro quanto di sfida da parte del brand asiatico verso la connazionale.

La nuova gamma dovrebbe essere composta dal modello Pro e dal fratello maggiore Realme 16 Pro+, senza ulteriori aggiunte. In merito alle differenze, al momento è emerso solo un possibile dettaglio: la variante Pro+ dovrebbe offrire un trittico di sensori con un teleobiettivo periscopico, contro la dual camera del modello Pro “liscio”.

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, tra leak e informazioni dall’ente certificativo cinese TENAA.

Scheda tecnica presunta