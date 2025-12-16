Realme 16 Pro+: i primi benchmark svelano uno Snapdragon “inedito”

Come promesso Realme 16 Pro+ arriverà con a bordo un chipset più potente dello Snapdragon 7 Gen 4: lo ha annunciato la compagnia cinese nei primi teaser ufficiali ed ora i benchmark su Geekbench ci offrono una panoramica delle capacità del mid-range e rivelano la presenza di un SoC mai visto prima.
Realme 16 Pro+ su Geekbench: i benchmark “confermano” le specifiche del nuovo mid-range
Lo smartphone è stato avvistato su Geekbench con la sigla RMX5131: sappiamo per certo che il modello Pro sarà mosso dal Dimensity 7300, quindi in questo caso siamo alle prese con Realme 16 Pro+. Il dispositivo è dotato di una soluzione Qualcomm, ma in base a quanto emerso si tratterà di uno Snapdragon inedito.
Il SoC in questione presenta una configurazione octa-core con 1 x 2,80 GHz, 4 x 2,40 GHz e 3 x 1,84 GHz. Il tutto è affiancato da una GPU Adreno 722 mentre lato memorie e software troviamo 12 GB di RAM e Android 16.
In realtà si tratta di caratteristiche tecniche praticamente uguali a quelle dello Snapdragon 7 Gen 4: l’azienda sostiene che il chipset utilizzato è superiore a quest’ultimo, di conseguenza quello su Geekbench dovrebbe essere una soluzione inedita.
C’è un’altra ipotesi, ovvero che possa trattarsi di uno Snapdragon 7 Gen 4 personalizzato – quindi nulla di nuovo o eclatante. Il resto delle specifiche di Realme 16 Pro+ dovrebbe ricalcare quanto visto con la variante Pro, con l’aggiunta del chip Qualcomm e di un teleobiettivo.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate 144 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon “inedito”
- CPU octa-core
- 1 x 2,80 GHz
- 4 x 2,40 GHz
- 3 x 1,84 GHz
- GPU: Adreno 722
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 200 + 8 MP (f/?) presumibilmente con OIS e un teleobiettivo | LumaColor Image
- Selfie camera: 50 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7