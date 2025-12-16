Realme 16 Pro+: i primi benchmark svelano uno Snapdragon “inedito”

Come promesso Realme 16 Pro+ arriverà con a bordo un chipset più potente dello Snapdragon 7 Gen 4: lo ha annunciato la compagnia cinese nei primi teaser ufficiali ed ora i benchmark su Geekbench ci offrono una panoramica delle capacità del mid-range e rivelano la presenza di un SoC mai visto prima.

Realme 16 Pro+ su Geekbench: i benchmark “confermano” le specifiche del nuovo mid-range

Crediti: Geekbench

Lo smartphone è stato avvistato su Geekbench con la sigla RMX5131: sappiamo per certo che il modello Pro sarà mosso dal Dimensity 7300, quindi in questo caso siamo alle prese con Realme 16 Pro+. Il dispositivo è dotato di una soluzione Qualcomm, ma in base a quanto emerso si tratterà di uno Snapdragon inedito.

Il SoC in questione presenta una configurazione octa-core con 1 x 2,80 GHz, 4 x 2,40 GHz e 3 x 1,84 GHz. Il tutto è affiancato da una GPU Adreno 722 mentre lato memorie e software troviamo 12 GB di RAM e Android 16.

Crediti: Realme

In realtà si tratta di caratteristiche tecniche praticamente uguali a quelle dello Snapdragon 7 Gen 4: l’azienda sostiene che il chipset utilizzato è superiore a quest’ultimo, di conseguenza quello su Geekbench dovrebbe essere una soluzione inedita.

C’è un’altra ipotesi, ovvero che possa trattarsi di uno Snapdragon 7 Gen 4 personalizzato – quindi nulla di nuovo o eclatante. Il resto delle specifiche di Realme 16 Pro+ dovrebbe ricalcare quanto visto con la variante Pro, con l’aggiunta del chip Qualcomm e di un teleobiettivo.

Scheda tecnica presunta