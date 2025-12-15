Realme 16 Pro si mostra con un nuovo look, anche in versione Master Edition

La casa cinese ha alzato il sipario sul design della serie Realme 16 Pro: dopo le anticipazioni dell’ente certificativo TENAA – che aveva anticipato il look – ora possiamo scoprire il nuovo stile tramite le immagini ufficiali. La gamma debutterà in varie colorazioni, tutte elegantissime, e vedrà il ritorno della Master Edition: si tratta di una variante speciale che solo i fan veterani di Realme ricorderanno!
Realme 16 Pro: svelati design e colorazioni della nuova serie
La serie Realme 16 Pro – composta dal modello Pro e dalla variante superiore Pro+ – arriverà nelle colorazioni rosa, viola e nero. Le immagini ufficiali confermano definitivamente il design, caratterizzato da un modulo fotografico squadrato, con un layout dei sensori molto diverso rispetto ai precedenti Realme 15 e 15 Pro.
Impossibile non notare una certa somiglianza con OnePlus 15, solo con un modulo fotografico “ruotato”: diciamo che il collegamento tra vari brand cinesi di BBK è il segreto di Pulcinella, ma qui si sta facendo davvero di tutto per renderlo evidente.
Passando alle specifiche, la versione Pro è equipaggiata con il SoC Dimensity 7300 mentre il fratello maggiore Pro+ avrà dalla sua un chipset Snapdragon – non ancora svelato. Inoltre quest’ultimo offrirà una tripla fotocamera con l’aggiunta di un teleobiettivo, già confermato dall’azienda.
Manca la data di presentazione: si vocifera del 6 gennaio, per il momento solo in India.
Il ritorno della Master Edition
Oltre alle colorazioni che abbiamo già visto, la serie Realme 16 Pro vedrà il ritorno della Master Edition: si tratta di una variante speciale in collaborazione con il designer nipponico Naoto Fukasawa, già autore dei precedenti modelli in versione Master.
Il maestro è solito utilizzare materiali e stili particolari ed ora il suo estro ritornerà anche per questa generazione. La colorazione Master Gold si ispira al colore del grano mentre la cover posteriore sembra presentare una texture ruvida – almeno dalle immagini. Ci sarà anche l’alternativa Master Grey, in questo caso con un’elegante colore grigio scuro.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm, 192 grammi
- Colorazioni: Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate 144 Hz e fino a 6.500 nit di luminosità
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: doppia 200 + 8 MP (f/?) presumibilmente con OIS | LumaColor Image
- Selfie camera: 50 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
- Sistema operativo: Android 16 con Realme UI 7