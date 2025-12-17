Realme 16 Pro+ certificato prima del lancio: ora la scheda tecnica è completa

Di
Gabriele Cascone
-
Realme 16 Pro+
Realme 16 Pro+ – Crediti: Realme

Dopo averci regalato la panoramica completa delle specifiche di Realme 16 Pro, il TENAA ha svelato anche il fratello maggiore Pro+. L’ente certificativo cinese ha pubblicato tutti i dettagli del mid-range ed ora il quadro è praticamente completo, anche grazie alle immagini ufficiali pubblicate da Realme.

Realme 16 Pro+ passa dal TENAA con tutti i dettagli sulle specifiche: ecco cosa aspettarsi dal mid-range

Realme 16 Pro
Realme 16 Pro – Crediti: Realme

Di seguito trovate una panoramica con tutte le specifiche conosciute di entrambi i modelli in arrivo. Realme 16 Pro sarà dotato di una doppia fotocamera ed uno schermo Flat, mentre a muovere il tutto avremo un SoC MediaTek.

Con Realme 16 Pro+ si passa ad una tripla fotocamera con tanto di teleobiettivo; il look cambia leggermente grazie ad uno schermo con micro-curvature su quattro lati mentre il cuore del terminale sarà una soluzione Snapdragon.

Realme 16 ProRealme 16 Pro+
Dimensioni e peso162,6 x 77,6 x 7,75 mm

192 grammi		162,45 x 76,27 x 8,49 mm

203 grammi
ColorazioniCamellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble GreyCamellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey
CertificazioneIP68/IP69IP68/IP69
DisplayFlat AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) a 144 HzMicro Quad Curved AMOLED da 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) a 144 Hz
Sicurezzalettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
Raffreddamentoal liquido con camera di vaporeal liquido con camera di vapore
SoCMediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMCQualcomm Snapdragon “inedito”
CPUocta-core
4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
4 x 2,0 GHz – Cortex-A55		octa-core
1 x 2,80 GHz
4 x 2,40 GHz
3 x 1,84 GHz
GPUMali-G615 MP2Adreno 722
RAM8/12 GB LPDDR4X8/12/16/24 GB
Storage128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)128/256/512 GB/1 TB
Batteria7.000 mAh7.000 mAh
Ricarica80W80W
Fotocamera200 + 8 MP con OIS, ultra-wide

LumaColor Image		200 + 8 + 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3.5X

LumaColor Image
Selfie camera50 MP50 MP
Connettività e altroDual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI GenieDual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
Sistema operativoRealme UI 7 con Android 16Realme UI 7 con Android 16

Il lancio della serie Realme 16 Pro è fissato per il 6 gennaio in India: al momento non ci sono ancora dettagli in merito all’uscita in Europa, quindi restiamo in attesa di novità. Oltre alle colorazioni rosa, viola e nero, la gamma vedrà il ritorno della Master Edition – in collaborazione con il celebre designer nipponico Naoto Fukasawa.