Realme 16 Pro+ certificato prima del lancio: ora la scheda tecnica è completa

Dopo averci regalato la panoramica completa delle specifiche di Realme 16 Pro, il TENAA ha svelato anche il fratello maggiore Pro+. L’ente certificativo cinese ha pubblicato tutti i dettagli del mid-range ed ora il quadro è praticamente completo, anche grazie alle immagini ufficiali pubblicate da Realme.
Realme 16 Pro+ passa dal TENAA con tutti i dettagli sulle specifiche: ecco cosa aspettarsi dal mid-range
Di seguito trovate una panoramica con tutte le specifiche conosciute di entrambi i modelli in arrivo. Realme 16 Pro sarà dotato di una doppia fotocamera ed uno schermo Flat, mentre a muovere il tutto avremo un SoC MediaTek.
Con Realme 16 Pro+ si passa ad una tripla fotocamera con tanto di teleobiettivo; il look cambia leggermente grazie ad uno schermo con micro-curvature su quattro lati mentre il cuore del terminale sarà una soluzione Snapdragon.
|Realme 16 Pro
|Realme 16 Pro+
|Dimensioni e peso
|162,6 x 77,6 x 7,75 mm
192 grammi
|162,45 x 76,27 x 8,49 mm
203 grammi
|Colorazioni
|Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey
|Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey
|Certificazione
|IP68/IP69
|IP68/IP69
|Display
|Flat AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) a 144 Hz
|Micro Quad Curved AMOLED da 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) a 144 Hz
|Sicurezza
|lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
|lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
|Raffreddamento
|al liquido con camera di vapore
|al liquido con camera di vapore
|SoC
|MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC
|Qualcomm Snapdragon “inedito”
|CPU
|octa-core
4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
|octa-core
1 x 2,80 GHz
4 x 2,40 GHz
3 x 1,84 GHz
|GPU
|Mali-G615 MP2
|Adreno 722
|RAM
|8/12 GB LPDDR4X
|8/12/16/24 GB
|Storage
|128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD)
|128/256/512 GB/1 TB
|Batteria
|7.000 mAh
|7.000 mAh
|Ricarica
|80W
|80W
|Fotocamera
|200 + 8 MP con OIS, ultra-wide
LumaColor Image
|200 + 8 + 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3.5X
LumaColor Image
|Selfie camera
|50 MP
|50 MP
|Connettività e altro
|Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
|Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie
|Sistema operativo
|Realme UI 7 con Android 16
|Realme UI 7 con Android 16
Il lancio della serie Realme 16 Pro è fissato per il 6 gennaio in India: al momento non ci sono ancora dettagli in merito all’uscita in Europa, quindi restiamo in attesa di novità. Oltre alle colorazioni rosa, viola e nero, la gamma vedrà il ritorno della Master Edition – in collaborazione con il celebre designer nipponico Naoto Fukasawa.