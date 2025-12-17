Realme 16 Pro+ certificato prima del lancio: ora la scheda tecnica è completa

Dopo averci regalato la panoramica completa delle specifiche di Realme 16 Pro, il TENAA ha svelato anche il fratello maggiore Pro+. L’ente certificativo cinese ha pubblicato tutti i dettagli del mid-range ed ora il quadro è praticamente completo, anche grazie alle immagini ufficiali pubblicate da Realme.

Realme 16 Pro+ passa dal TENAA con tutti i dettagli sulle specifiche: ecco cosa aspettarsi dal mid-range

Realme 16 Pro – Crediti: Realme

Di seguito trovate una panoramica con tutte le specifiche conosciute di entrambi i modelli in arrivo. Realme 16 Pro sarà dotato di una doppia fotocamera ed uno schermo Flat, mentre a muovere il tutto avremo un SoC MediaTek.

Con Realme 16 Pro+ si passa ad una tripla fotocamera con tanto di teleobiettivo; il look cambia leggermente grazie ad uno schermo con micro-curvature su quattro lati mentre il cuore del terminale sarà una soluzione Snapdragon.

Realme 16 Pro Realme 16 Pro+ Dimensioni e peso 162,6 x 77,6 x 7,75 mm



192 grammi 162,45 x 76,27 x 8,49 mm



203 grammi Colorazioni Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey Camellia Pink, Orchid Purple, Master Gold/Grey, Pebble Grey Certificazione IP68/IP69 IP68/IP69 Display Flat AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) a 144 Hz Micro Quad Curved AMOLED da 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) a 144 Hz Sicurezza lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico) Raffreddamento al liquido con camera di vapore al liquido con camera di vapore SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy, 4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon “inedito” CPU octa-core

4 x 2,5 GHz – Cortex-A78

4 x 2,0 GHz – Cortex-A55 octa-core

1 x 2,80 GHz

4 x 2,40 GHz

3 x 1,84 GHz GPU Mali-G615 MP2 Adreno 722 RAM 8/12 GB LPDDR4X 8/12/16/24 GB Storage 128/256/512 GB/1 TB UFS 3.1 espandibile (micro SD) 128/256/512 GB/1 TB Batteria 7.000 mAh 7.000 mAh Ricarica 80W 80W Fotocamera 200 + 8 MP con OIS, ultra-wide



LumaColor Image 200 + 8 + 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3.5X



LumaColor Image Selfie camera 50 MP 50 MP Connettività e altro Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, AI Genie Sistema operativo Realme UI 7 con Android 16 Realme UI 7 con Android 16

Il lancio della serie Realme 16 Pro è fissato per il 6 gennaio in India: al momento non ci sono ancora dettagli in merito all’uscita in Europa, quindi restiamo in attesa di novità. Oltre alle colorazioni rosa, viola e nero, la gamma vedrà il ritorno della Master Edition – in collaborazione con il celebre designer nipponico Naoto Fukasawa.