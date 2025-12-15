MagicOS 10, c’è la roadmap ufficiale per l’Europa: quando arriva l’aggiornamento

Mentre arrivano le indiscrezioni sul prezzo di Magic 8 Pro, Honor ha svelato il piano di aggiornamento dedicato a MagicOS 10 in Europa – e quindi in Italia. Ecco tutti gli smartphone e tablet interessati, insieme al periodo d’uscita dell’update.
Chiaramente si tratterà di un rilascio incrementale, quindi bisognerà pazientare. Inoltre viene indicato il periodo di rilascio ma non la data precisa.
Quando arriva l’aggiornamento a MagicOS 10 in Europa: ecco la roadmap ufficiale di Honor
L’aggiornamento a MagicOS 10 è iniziato ad ottobre su una manciata di smartphone Honor, per poi proseguire nel corso dei mesi successivi. Ora sappiamo che il roll out ci accompagnerà per quasi tutta la prima metà dell’anno: ecco la roadmap ufficiale per l’Europa, pubblicata direttamente dall’azienda – utile anche per noi in Italia.
A dicembre non sono previsti update, quindi a parte i dispositivi già aggiornati l’appuntamento è fissato per gennaio 2026.
Ottobre
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7 RSR
Novembre
- Honor Magic V5
- Honor 400
- Honor 400 Pro
- Honor Magic Pad 3
Gennaio
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6 RSR
- Honor Magic V3
Febbraio
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic Pad 2
Marzo
- Honor Magic V2
- Honor Magic V2 RSR
- Honor Magic Vs
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 400 Smart
- Honor Pad X8a
Aprile
- Honor Magic 8 Lite
- Honor Magic 7 Lite
- Honor 400 Lite
- Honor 200 Lite
- Honor X6b
- HOnor Pad X9a
- Honor Pad V9
- Honor Pad 10