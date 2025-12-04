REDMAGIC 11 Pro domina su Antutu, in Cina e anche Global! | Novembre 2025

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre – Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti.

Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Novembre 2025

Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Ora che quasi tutti i principali brandi cinesi hanno lanciato i rispettivi flagship in patria, la situazione risulta più stabile e c’è una certezza assoluta. REDMAGIC 11 Pro+ è il dominatore incontrastato, segno che i gaming phone hanno sempre tanto da offrire in termini di forza bruta.

In realtà la vera novità del mese è la classica di Antutu dedicata agli smartphone Global: dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente possiamo scoprire quali sono i dispositivi più performanti a livello internazionale.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

NOVEMBRE 2025 OTTOBRE 2025 SETTEMBRE 2025 1 REDMAGIC 11 Pro+ REDMAGIC 11 Pro+ Xiaomi 17 Pro Max 2 OPPO Find X9 Pro OnePlus 15 Xiaomi 17 Pro 3 vivo X300 Pro iQOO 15 Xiaomi 17 4 iQOO 15 Honor Magic 8 iQOO Neo 10 Pro+ 5 Honor Magic 8 Pro Honor Magic 8 Pro vivo X200 Ultra 6 Realme GT 8 Pro vivo X300 Pro REDMAGIC 10S Pro+ 7 Honor Magic 8 Realme GT 8 Pro OPPO Find X8 Ultra 8 OnePlus 15 OPPO Find X9 Honor GT Pro 9 OPPO Find X9 Redmi K90 Pro Max vivo X200s 10 Redmi K90 Pro Max vivo X300 Redmi K80 Pro

Classifica Global | Novembre 2025

Crediti: Antutu

REDMAGIC 11 Pro iQOO 15 OnePlus 15 vivo X300 Pro OPPO Find X9 Pro iQOO 13 iQOO Neo 10 Pro+ Xiaomi 15 POCO F7 Ultra Xiaomi 15 Ultra

I migliori medio gamma su Antutu

Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Dopo mesi di calma piatta per quanto riguarda la fascia media, stavolta arriva lo stravolgimento. Con il lancio di OPPO Reno 15 e 15 Pro un Cina, la vetta ha visto il debutto di due nuovi modelli – che hanno scalzato il mid-range di Realme.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

NOVEMBRE 2025 OTTOBRE 2025 SETTEMBRE 2025 1 OPPO Reno 15 Pro Realme Neo 7 SE Redmi Turbo 4 2 OPPO Reno 15 iQOO Z10 Turbo iQOO Z10 Turbo 3 Realme Neo 7 SE vivo Y300 GT OPPO Reno 14 Pro 4 iQOO Z10 Turbo Redmi Turbo 4 Realme Neo 7 SE 5 OPPO K13 Turbo OPPO Reno 14 Redmi K70E 6 vivo Y300 GT OPPO Reno 14 Pro OPPO Reno 14 7 Redmi Turbo 4 Motorola Edge 60 Pro OPPO Reno 13 Pro 8 Realme GT Neo 6 SE OPPO K13 Turbo OPPO K13 Turbo 9 OPPO Reno 14 Pro OPPO Reno 13 Pro Motorola Edge 60 Pro 10 OPPO Reno 14 OPPO Reno 13 OPPO Reno 13

Classifica Global | Novembre 2025

Crediti: Antutu

POCO X7 Pro POCO X6 Pro 5G Realme GT 6T Infinix GT 20 Pro OnePlus Nord 4 POCO F5 iQOO Z9 Redmi Note 13 Pro+ Motorola Edge Fusion POCO X7

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu? Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone). Dove scaricare Antutu Benchmark? L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store. Come fare il test di Antutu? Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

