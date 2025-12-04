REDMAGIC 11 Pro domina su Antutu, in Cina e anche Global! | Novembre 2025

Di
Gabriele Cascone
-
antutu smartphone più potenti
Crediti: REDMAGIC

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre – Ogni mese la piattaforma di benchmark più famosa ed utilizzata (ma non è l’unica) sforna la classifica dei migliori telefoni sul mercato, sia in riferimento a quello cinese che a quello internazionale. Ogni dispositivo testato ottiene un punteggio e la media dei risultati restituisce un elenco dei modelli più performanti.

Come al solito chipset e memorie giocano un ruolo cruciale e per questo abbiamo due elenchi, per i top di gamma e per la fascia media. Ma bando alle ciance, ecco quali sono gli smartphone più potenti su Antutu per questo mese!

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu | Novembre 2025

quali sono gli smartphone più potenti antutu classifica maggio 2024
Crediti: Antutu/Canva

Antutu è un software di benchmark con oltre un decennio di esperienza sulle spalle, ma ovviamente non è perfetto e negli anni abbiamo assistito a vari “abusi” da parte dei produttori o comunque a problematiche relative l’analisi dei dispositivi. Tuttavia tutti i problemi sono stati sempre risolti ed attualmente si tratta di una delle piattaforme più importanti ed utilizzate tanto dagli utenti quanto dagli addetti ai lavori.

Questa introduzione era doverosa, perché è sempre bene tenere a mente che i punteggi sono relativi e che un valore elevato non rende perfetto uno smartphone; ci sono tanti altri parametri che influenzano le performance (come il sistema operativo) e un terminale può avere molto da offrire oltre i confini della “forza bruta”.

Non siamo interessati ai meri punteggi, ma resta utile scoprire quali sono gli smartphone più potenti su Antutu (e quindi sul mercato): in questo modo ogni utente può scegliere con maggiore consapevolezza, sempre tenendo a mente che l’esperienza complessiva non è data da un punteggio ma da tutti gli elementi che compongono un telefono. Bando alle ciance, andiamo a conoscere i migliori smartphone del mese secondo Antutu!

I migliori top di gamma del mese su Antutu

Ora che quasi tutti i principali brandi cinesi hanno lanciato i rispettivi flagship in patria, la situazione risulta più stabile e c’è una certezza assoluta. REDMAGIC 11 Pro+ è il dominatore incontrastato, segno che i gaming phone hanno sempre tanto da offrire in termini di forza bruta.

In realtà la vera novità del mese è la classica di Antutu dedicata agli smartphone Global: dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente possiamo scoprire quali sono i dispositivi più performanti a livello internazionale.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

NOVEMBRE 2025OTTOBRE 2025SETTEMBRE 2025
1REDMAGIC 11 Pro+REDMAGIC 11 Pro+Xiaomi 17 Pro Max
2OPPO Find X9 ProOnePlus 15Xiaomi 17 Pro
3vivo X300 ProiQOO 15Xiaomi 17
4iQOO 15Honor Magic 8iQOO Neo 10 Pro+
5Honor Magic 8 ProHonor Magic 8 Provivo X200 Ultra
6Realme GT 8 Provivo X300 ProREDMAGIC 10S Pro+
7Honor Magic 8Realme GT 8 ProOPPO Find X8 Ultra
8OnePlus 15OPPO Find X9Honor GT Pro
9OPPO Find X9Redmi K90 Pro Maxvivo X200s
10Redmi K90 Pro Maxvivo X300Redmi K80 Pro

Classifica Global | Novembre 2025

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu
Crediti: Antutu
  1. REDMAGIC 11 Pro
  2. iQOO 15
  3. OnePlus 15
  4. vivo X300 Pro
  5. OPPO Find X9 Pro
  6. iQOO 13
  7. iQOO Neo 10 Pro+
  8. Xiaomi 15
  9. POCO F7 Ultra
  10. Xiaomi 15 Ultra

I migliori medio gamma su Antutu

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu
Crediti: Antutu

Oltre alla fascia top, Antutu rilascia ogni mese anche la classifica degli smartphone medio gamma (o comunque fascia medio alta) più potenti in circolazione.

Dopo mesi di calma piatta per quanto riguarda la fascia media, stavolta arriva lo stravolgimento. Con il lancio di OPPO Reno 15 e 15 Pro un Cina, la vetta ha visto il debutto di due nuovi modelli – che hanno scalzato il mid-range di Realme.

I telefoni in grassetto sono i nuovi modelli lanciati sul mercato.

NOVEMBRE 2025OTTOBRE 2025SETTEMBRE 2025
1OPPO Reno 15 ProRealme Neo 7 SERedmi Turbo 4
2OPPO Reno 15iQOO Z10 TurboiQOO Z10 Turbo
3Realme Neo 7 SEvivo Y300 GTOPPO Reno 14 Pro
4iQOO Z10 TurboRedmi Turbo 4Realme Neo 7 SE
5OPPO K13 TurboOPPO Reno 14Redmi K70E
6vivo Y300 GTOPPO Reno 14 ProOPPO Reno 14
7Redmi Turbo 4Motorola Edge 60 Pro OPPO Reno 13 Pro
8Realme GT Neo 6 SEOPPO K13 TurboOPPO K13 Turbo
9OPPO Reno 14 ProOPPO Reno 13 ProMotorola Edge 60 Pro
10OPPO Reno 14OPPO Reno 13OPPO Reno 13

Classifica Global | Novembre 2025

Quali sono gli smartphone più potenti su Antutu
Crediti: Antutu
  1. POCO X7 Pro
  2. POCO X6 Pro 5G
  3. Realme GT 6T
  4. Infinix GT 20 Pro
  5. OnePlus Nord 4
  6. POCO F5
  7. iQOO Z9
  8. Redmi Note 13 Pro+
  9. Motorola Edge Fusion
  10. POCO X7

Domande frequenti degli utenti

Che cos’è il punteggio Antutu?

Antutu è uno strumento che consente di valutare le prestazioni di un telefono (Android o iOS): il software effettua un rilevamento dell’hardware del dispositivo e poi testa ogni aspetto di quest’ultimo. UX, CPU, GPU, memorie e non solo: una volta analizzati i dati e messo sotto sforzo il telefono, il risultato viene espresso tramite un punteggio numerico (che indica in livello di performance dello smartphone).

Dove scaricare Antutu Benchmark?

L’app di Antutu è scaricabile sia su Android che su iOS; nel caso degli smartphone Android è necessario installare il file APK (disponibile tramite il sito ufficiale) mentre per iPhone il download avviene direttamente tramite App Store.

Come fare il test di Antutu?

Effettuare il test di Antutu è semplicissimo: basta scaricare l’applicazione ufficiale sul dispositivo da mettere alla prova, avviare il software e dare il via alla procedura.

