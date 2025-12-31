Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe essere limitato a pochi (e costosissimi) smartphone

Dopo aver modificato il proprio approccio al mercato con il lancio dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da una versione meno potente poco dopo il debutto, Qualcomm si prepara a replicare e radicalizzare questa strategia nel 2026.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono infatti l’arrivo di due varianti distinte per la futura generazione di processori flagship: lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard e una variante “Pro”.

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe sperare, la versione più performante potrebbe non essere destinata alla massa, ma rischia di diventare un lusso per pochissimi eletti a causa di barriere economiche e produttive sempre più alte.

Snapdragon 8 Elite Gen 6: l’esclusività della variante “Pro” e i costi del progresso

Il cuore della questione risiede nella tecnologia produttiva. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro è destinato a essere il primo chipset di Qualcomm prodotto in massa con il processo a 2 nanometri di TSMC. Questo salto litografico, fondamentale per garantire prestazioni superiori e l’integrazione della nuova architettura CPU Oryon, comporta costi di produzione astronomici.

Si stima che ogni singolo wafer realizzato con questa tecnologia di nuova generazione avrà un costo di circa 30.000 dollari. Di conseguenza, il prezzo del singolo System-on-Chip (SoC) dovrebbe superare la soglia critica dei 300 dollari.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 era già considerato un componente costoso, con stime che posizionavano il prezzo intorno ai 280 dollari per unità, variabile in base ai volumi e agli accordi contrattuali.

Un ulteriore rincaro renderebbe la variante “Pro” insostenibile per la maggior parte dei produttori di smartphone, costringendoli a riservare questo processore esclusivamente per i loro dispositivi di punta assoluta, quei modelli “ultra” o edizioni limitate progettati senza badare a spese.

Il compromesso necessario della versione standard

Di fronte a questi costi proibitivi, è altamente probabile che la maggior parte dei flagship che vedremo sugli scaffali nel 2026 non monterà il chip più potente, bensì la versione standard dello Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Secondo le fonti di Smart Chip Insider, questa variante non dovrebbe subire aumenti di prezzo significativi, rendendola la scelta più razionale e sicura per i costruttori. Tuttavia, questa accessibilità economica richiederà dei compromessi tecnici non indifferenti.

Le indiscrezioni indicano che la versione base potrebbe mancare di caratteristiche chiave attese per la prossima generazione, come il supporto alle memorie RAM LPDDR6 e una GPU di fascia altissima. Si delinea quindi uno scenario in cui, pur acquistando un “top di gamma”, l’utente potrebbe non avere accesso alle ultime innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato.

Inoltre, va considerata la questione termica: se la generazione precedente ha dovuto consumare quantità ingenti di energia per superare le prestazioni dei rivali come l’A19 Pro, l’adozione della variante Pro – potentissima ma potenzialmente difficile da raffreddare – potrebbe rivelarsi inutile se non dannosa per i produttori che non dispongono di soluzioni di dissipazione estremamente avanzate.

La crisi delle memorie

A complicare ulteriormente il quadro decisionale per i produttori di smartphone interviene un fattore macroeconomico esterno: la crisi delle memorie.

Si prevede che l’aumento dei prezzi delle DRAM farà lievitare il costo dei materiali (Bill of Materials) degli smartphone di circa il 25%. La situazione è talmente critica che alcune aziende stanno valutando di fare passi indietro sorprendenti, come riportare le configurazioni da 4 GB di RAM sui dispositivi entry-level e rallentare la transizione verso i 16 GB sui modelli premium.

In un contesto in cui ogni dollaro risparmiato sulla componentistica diventa vitale per mantenere i margini di profitto senza alzare eccessivamente i prezzi al pubblico, la scelta dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard appare quasi obbligata.

La combinazione tra i costi esorbitanti del processo a 2nm e il rincaro delle memorie suggerisce che il 2026 sarà un anno di grandi divari prestazionali, dove la vera potenza “Pro” sarà un privilegio sempre più costoso e raro.