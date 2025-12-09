Samsung Galaxy Z TriFold sarebbe potuto essere ancora più epico

Samsung ha recentemente ridefinito ancora una volta i confini della tecnologia mobile con l’annuncio del suo nuovo Samsung Galaxy Z TriFold, il primo dispositivo a due pieghe dell’azienda.
Nonostante l’accoglienza entusiastica riservata al prodotto finale, nuove indiscrezioni suggeriscono che il progetto originale fosse ancora più ambizioso, specialmente per quanto riguarda il comparto fotografico.
Galaxy Z TriFold, avvistato prototipo con quattro fotocamere posteriori
Sebbene la versione commercializzata del Galaxy Z TriFold vanti una configurazione a tripla fotocamera posteriore, sembra che i piani iniziali del colosso sudcoreano prevedessero un sistema ancora più complesso.
Alcune immagini, condivise tramite un post su LinkedIn da un dirigente di alto livello di Samsung, hanno svelato quello che, a tutti gli effetti, appare come un prototipo del dispositivo.
Uno sguardo attento a queste fotografie rivela un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più acuti: il modulo fotografico posteriore mostra chiaramente una predisposizione per quattro sensori, invece dei tre presenti nel modello definitivo.
Nell’immagine in questione, il dirigente è ritratto mentre tiene in mano il dispositivo, ma è il retro dello smartphone a catturare l’attenzione. Si nota distintamente una configurazione che alloggia quattro ritagli circolari.
Il quarto elemento, pur mantenendo lo stesso diametro degli altri tre, appare sensibilmente più sottile, suggerendo che Samsung stesse testando una tecnologia ottica supplementare o un sensore specifico che è stato poi scartato nelle fasi finali dello sviluppo.
La natura di questo dispositivo come prototipo indica chiaramente che l’azienda ha valutato seriamente l’ipotesi di una “quad-camera” prima di optare per una soluzione più conservativa, probabilmente per motivi legati allo spessore, al peso o ai costi di produzione di un device già estremamente complesso.
Le tre fotocamere che ce l’hanno fatta
Nonostante il “taglio” di un sensore, la scheda tecnica del Samsung Galaxy Z TriFold rimane di assoluta eccellenza e non deluderà gli appassionati. Il dispositivo arriva sul mercato equipaggiato con un sensore principale da ben 200 MP.
A supporto della fotocamera principale troviamo un’ottica ultra-grandangolare con sensore da 12 MP, ideale per i paesaggi, e un teleobiettivo da 10 MP che garantisce uno zoom ottico 3x, permettendo scatti nitidi anche a distanza.
Per quanto riguarda la disponibilità, il calendario di lancio è già stato delineato con precisione. Il Galaxy Z TriFold farà il suo debutto ufficiale in Corea del Sud il prossimo 12 dicembre.
Successivamente, la commercializzazione verrà estesa ad altri mercati chiave a livello globale. I consumatori di Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti saranno i prossimi a poter mettere le mani su questo gioiello tecnologico.