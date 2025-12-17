Certificata la prima auto Xiaomi per i mercati Global: di quale modello si tratta?

La casa di Lei Jun continua ad investire nel settore EV e “presto” le auto elettriche di Xiaomi arriveranno anche nei principali mercati Global. Il primo veicolo internazionale è stato certificato: un passo importante anche se manga ancora diverso tempo prima del debutto ufficiale.

Xiaomi Auto, spunta la prima certificazione Global: ecco quali potrebbero essere i candidati papabili

Crediti: Xiaomi

Il database dell’ente GSMA ha dato il benvenuto a due nuovi dispositivi Xiaomi siglati 26120VP3DG e 26120VP3DC. Le lettere VP indicano la categoria Vehicle Platform, quasi sicuramente in riferimento ad un componente per il veicolo piuttosto che al veicolo stesso.

I dettagli importanti sono due ed arrivano dalle esperienze pregresse con Xiaomi: la lettera G indica un dispositivo in arrivo per i mercati Global (mentre la C è dedicata al mercato cinese); inoltre i numeri 2612 fanno rifermento al periodo d’uscita.

Qualunque sia questo componente, è chiaramente legato alla prima auto elettrica Xiaomi internazionale: il lancio è fissato per il mese di dicembre 2026 e di certo la commercializzazione avverrà nel corso del 2027.

Si tratta di tempistiche in linea con i piani della compagnia cinese: Xiaomi ha realizzato un nuovo polo di ricerca e sviluppo a Monaco, progettato per fungere da centro nevralgico europeo. Il lancio effettivo a livello Global e in Europa è fissato a partire dal 2027, come confermato dalla stessa azienda.

Crediti: XiaomiTime

Ora resta da scoprire l’identità della prima auto elettrica Global di Xiaomi. I candidati papabili sono tre, anche se al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Xiaomi SU7 : il brand potrebbe optare per il lancio del suo primo modello, annunciato in Cina nel 2023. Una scelta ovvia per giocare sul sicuro dato che parliamo di un veicolo di tutto rispetto, che è già stato in grado di riscuotere un notevole successo;

: il brand potrebbe optare per il lancio del suo primo modello, annunciato in Cina nel 2023. Una scelta ovvia per giocare sul sicuro dato che parliamo di un veicolo di tutto rispetto, che è già stato in grado di riscuotere un notevole successo; Restyle di Xiaomi SU7 : in alternativa l’azienda potrebbe optare per una versione aggiornata della sua prima auto elettrica;

: in alternativa l’azienda potrebbe optare per una versione aggiornata della sua prima auto elettrica; Xiaomi SU8/YU8: l’ultima alternativa è un modello nuovo di zecca e in questo caso le scelte possibili sono due ossia il successore della sua berlina elettrica sportiva oppure un nuovo SUV elettrico.

Come al solito bisognerà attende delle conferme ufficiali o almeno dei leak convincenti. Intanto i lavori sono concentrati su Xiaomi Kunlun, un SUV elettrico ad autonomia estesa: quindi per la prima volta la casa di Lei Jun dovrebbe annunciare un veicolo ibrido, un ennesimo passo all’interno di questo settore.