POCO X8 Pro non è ancora ufficiale, ma arriverà anche in versione Iron Man

In alcuni mercato Global – non nel nostro – POCO X7 Pro è stato annunciato anche in versione Iron Man Edition. Si tratta di una variante speciale dedicata al celebre eroe della Marvel ed ora la casa partner di Xiaomi è pronta a fare il bis con il suo prossimo smartphone.

Non c’è ancora una data per POCO X8 Pro ma una certificazione conferma l’esistenza di una Iron Man Edition: ecco che cosa sappiamo.

POCO X8 Pro x Iron Man: la nuova versione speciale è stata confermata da una certificazione

Crediti: Xiaomitime

La nuova edizione speciale a tema Iron Man è stata anticipata da una certificazione: c’è il numero di modello e perfino il nome commerciale, ma parliamo di un dispositivo non ancora ufficiale.

POCO X8 Pro, siglato 2511FPC34G, arriverà prossimamente: il lancio in Cina è atteso come Redmi Turbo 5 ma non sappiamo con precisione quando arriverà, sia in patria che in Occidente.

Crediti: POCO

Il modello attuale è caratterizzato dal solito layout della fotocamera ma da una cover ridisegnata a tema Iron Man, con una colorazione rossa e la presenza del logo di POCO e quello degli Avengers.

Il telefono è accompagnato da una confezione speciale contenente una cover protettiva, uno spillo per SIM a forma di reattore ARC e un cavo USB rosso. Inoltre a bordo del telefono è preinstallato un tema personalizzato, sempre in salsa Iron Man.

Probabilmente anche il nuovo modello arriverà con un comparto simile, insieme ad una scocca dal design differente.

Cosa aspettarsi da Redmi Turbo 5 e POCO X8 Pro

Nel momento in cui scriviamo, Xiaomi non ha ancora confermato né l’uscita di Redmi Turbo 5 né quella di POCO X8 Pro. Il modello cinese – quello di Redmi – dovrebbe offrire un’autonomia spettacolare grazie ad una batteria da ben 9.000 mAh.

Tra le altre caratteristiche si vocifera della ricarica da 100W – nonostante la batteria extra large –, un chipset Dimensity 8400, una scocca classificata IP68.

Il lancio in patria dovrebbe avvenire entro dicembre 2025 o al massimo nel corso del mese di gennaio. Lo stesso varrebbe per il cugino occidentale di POCO ma per la certezza assoluta dobbiamo attendere notizie ufficiali.