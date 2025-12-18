POCO M8 e M8 Pro mostrati nelle immagini ufficiose, con tanti dettagli

Dopo le indiscrezioni e le certificazioni dedicati ai prossimi mid-range del brand partner di Xiaomi, ecco che POCO M8 e M8 Pro vengono mostrati per la prima volta. Le immagini ufficiose svelano un design familiare e tradiscono la loro natura di rebrand di modelli Redmi – un aspetto a cui i veterani sono ormai abituati.

POCO M8 e M8 Pro si avvicinano al debutto: Roland Quandt conferma design e parte delle specifiche

Le immagini render di POCO M8 e M8 Pro arrivano da Roland Quandt, una vera e propria autorità del settore tech – e sinonimo di affidabilità. Il design conferma il legame con Redmi Note 15 5G e Note 15 Pro+ 5G: i nuovi modelli di POCO sarebbero dei rebrand che uniscono dettagli delle varianti Global (come il display Dual Edge di POCO M8) e di quelle cinesi.

Tuttavia il look si discosta con una cover posteriore leggermente più elaborata rispetto a quella dei cugini Redmi, anche se il formato del modulo fotografico resta invariato.

POCO M8 dovrebbe montare un SoC Snapdragon 6 Gen 3 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Frontalmente, uno schermo da 6,77″ di diagonale con bordi curvi mentre ad alimentare il tutto ci sarebbe una batteria da 5.520 mAh con ricarica rapida da 45W. Presente all’appello la classificazione IP65 contro polvere e acqua.

Il fratello maggiore POCO M8 Pro alzerebbe il tiro con lo Snapdragon 7s Gen 4, 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di storage e una super batteria da 6.500 mAh con ricarica da 100W. Il display salirebbe a 6,83″, con micro-curvature su quattro lati e refresh rate a 120 Hz. La scocca si farebbe ancora più resistente, con classificazione IP68.

Il lancio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni (secondo quanto riportato da Roland Quandt), quindi restiamo in attesa di novità.