POCO M8 Pro certificato con tanto di specifiche, e c’è anche Xiaomi Pad 8

Il brand partner di Xiaomi ha chiuso l’anno con il debutto dei suoi nuovi flagship ma ci sono altre novità in arrivo – destinate alla fascia media. L’ultima aggiunta è POCO M8 Pro, certificato di recente dall’ente FCC: il risultato è una ghiotta anticipazione con vari dettagli sulle specifiche.

A proposito di “anticipazione”, vi segnaliamo il lancio a sorpresa della serie Redmi Note 15: la gamma ha fatto capolino in versione Global e in alcuni store in Italia.

POCO M8 Pro e Xiaomi Pad 8 certificati dall’FCC: sono le prossime novità in arrivo nei mercati Global

POCO M7 Pro – Crediti: POCO

Tornando al nostro nuovo POCO, per ora l’FCC non ha pubblicato le immagini del dispositivo ma è probabile che arriveranno successivamente. Il dispositivo è presente nel database con la sigla 2510EPC8BG e una batteria da 6.330 mAh; probabile che si tramuti in 6.500 mAh come valore finale.

Il nuovo POCO M8 Pro offre il supporto alla ricarica da 100W ed arriva con connettività WiFi 6E, 5G, Bluetooth ed NFC per i pagamenti. Lato software pare che avremo Android 15 con HyperOS 2, quindi è probabile che la nuova versione dell’UI di Xiaomi arriverà tramite update.

Per le memorie, sono riportate tre versioni: da 8/256 GB, 12/256 GB e quella top da 12/512 GB. Secondo alcune voci risalenti all’estate, il prossimo M8 Pro dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 15 Pro+ cinese. Allo stesso modo, POCO M8 base sarebbe una versione alternativa di Redmi Note 15 5G cinese.

Oltre al dispositivo di POCO, l’FCC ha certificato anche il tablet 25091RP04G, ossia Xiaomi Pad 8. Il terminale è già ufficiale in Cina ed ora abbiamo la conferma che arriverà anche in versione Global. Visti i precedenti possiamo dare per certo il lancio in Italia, ma per ora manca una data.