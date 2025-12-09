POCO C85 ritorna in versione 5G: stessa formula, ma connettività nuova

Gabriele Cascone
A distanza di alcuni mesi dal lancio della versione LTE, POCO C85 5G è ufficiale ma solo per il mercato indiano. Nulla di preoccupante dato che il budget phone votato al nuovo standard di connettività è già disponibile anche in Italia, solo con un nome differente – nel solito gioco dei rebrand di Xiaomi. Insomma, non abbiamo perso niente!

POCO C85 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il “nuovo” POCO C85 5G presenta lo stesso design e le medesime specifiche di POCO C85 4G, fatta eccezione per il chipset. Il telefono continua ad offrire una soluzione MediaTek, ma passa dall’Helio G81 Ultra al Dimensity 6300 – equipaggiato con un modem 5G e dotato di performance superiori.

Per il resto è lo stesso smartphone: c’è un display HD da 6,9″ di diagonale a 120 Hz, una batteria da 6.000 mAh e la ricarica rapida da 33W. La fotocamera principale è un sensore da 50 MP, accompagnato da un modulo selfie da 8 MP.

Il prezzo in India parte da circa 114€ al cambio attuale, ossia 11.999 rupie. In realtà il telefono è già disponibile in Italia ma con il nome di Redmi 15C 5G: è presente sia sul sito ufficiale al prezzo di 179,9€ (4/128 GB, in sconto) che su Amazon alla cifra.

POCO C85 5G – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 171,56 x 79,49 x 7,99 mm, 211 grammi
  • Colorazioni: Mystic Purple, Spring Green, Power Black
  • Certificazione: IP64
  • Display: Flat IPS LCD da 6,9″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 810 nit di luminosità, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D
  • Raffreddamento passivo
  • SoC: MediaTek Dimensity 6300, 6 nm TSMC
  • CPU: octa-core
    • 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76
    • 6 x 1,7 GHz – Cortex-A55
  • GPU: Mali-G57 MC2
  • RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X
  • Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB (micro SD)
  • Batteria: 6.000 mAh
  • Ricarica: 33W, inversa 10W
  • Fotocamera: doppia, 50 + 2 MP (f/1.8)
  • Selfie camera: 8 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm, Google Gemini, Cerchia e Cerca
  • Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2