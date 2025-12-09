POCO C85 ritorna in versione 5G: stessa formula, ma connettività nuova

A distanza di alcuni mesi dal lancio della versione LTE, POCO C85 5G è ufficiale ma solo per il mercato indiano. Nulla di preoccupante dato che il budget phone votato al nuovo standard di connettività è già disponibile anche in Italia, solo con un nome differente – nel solito gioco dei rebrand di Xiaomi. Insomma, non abbiamo perso niente!

POCO C85 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: POCO

Il “nuovo” POCO C85 5G presenta lo stesso design e le medesime specifiche di POCO C85 4G, fatta eccezione per il chipset. Il telefono continua ad offrire una soluzione MediaTek, ma passa dall’Helio G81 Ultra al Dimensity 6300 – equipaggiato con un modem 5G e dotato di performance superiori.

Per il resto è lo stesso smartphone: c’è un display HD da 6,9″ di diagonale a 120 Hz, una batteria da 6.000 mAh e la ricarica rapida da 33W. La fotocamera principale è un sensore da 50 MP, accompagnato da un modulo selfie da 8 MP.

Il prezzo in India parte da circa 114€ al cambio attuale, ossia 11.999 rupie. In realtà il telefono è già disponibile in Italia ma con il nome di Redmi 15C 5G: è presente sia sul sito ufficiale al prezzo di 179,9€ (4/128 GB, in sconto) che su Amazon alla cifra.

POCO C85 5G – Scheda tecnica