POCO C85 sarà anche 5G, ma forse c’è già in Italia

Lanciato in versione 4G a settembre – anche in Italia – POCO C85 sta per tornare sotto i riflettori e stavolta avrà una variante 5G. L’annuncio arriva direttamente da Xiaomi, anche se per ora sembra che il lancio sia previsto solo per il mercato indiano. Tuttavia potrebbe non essere una novità assoluta, ma un dispositivo già presente anche da noi.

POCO C85 5G confermato: cosa possiamo aspettarci dal prossimo budget phone

C85 4G – Crediti: POCO

Al debutto in Italia POCO C85 4G è stato lanciato in promo a 119€ e nel momento in cui scriviamo è acquistabile su Amazon a soli 89,9€. Per ora Xiaomi ha confermato POCO C85 5G solo in India ma forse non è il caso di preoccuparsi troppo.

In base a quanto emerso, la nuova aggiunta alla linea di POCO potrebbe essere un rebrand di Redmi 15C 5G, mid-range presente in Italia da alcuni mesi.

Per quanto riguarda il design del cugino targato POCo, la prima immagine ufficiale mostra uno stile identico a quello del modello LTE. Il retro ospita una doppia fotocamera in un modulo squadrato; frontalmente ci aspettiamo uno schermo con notch a goccia. L’immagine mostra la colorazione Purple, quindi è probabile che ritroveremo anche le varianti Black e Green.

Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, basata sull’ipotesi del rebrand di Redmi 15C 5G.

Dimensioni e peso: 173,16 x 81,07 x 8,2 mm, 211 grammi

Colorazioni: Dusk Purple, Midnight Black, Mint Green

Certificazione: IP64

Display: Flat IPS LCD da 6,9″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, 810 nit di luminosità, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: MediaTek Dimensity 6300, 6 nm TSMC

CPU: octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76 6 x 1,7 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 33W

Fotocamera: doppia, 50 + 2 MP (f/1.8)

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, mini-jack cuffie 3,5 mm, Google Gemini, Cerchia e Cerca

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.