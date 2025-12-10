Pixel 10a certificato da Verizon, le specifiche trapelate sanno di familiare

Mentre la serie Pixel 10 ha dominato le conversazioni tecnologiche post-lancio, l’attenzione si sta già spostando sulla prossima mossa di Mountain View.

Nuove indiscrezioni svelano dettagli chiave sul Pixel 10a, suggerendo una strategia conservativa da parte di Google.

Pixel 10a: trapelate le prime specifiche

Crediti: Onleaks, Androidheadlines Crediti: Onleaks, Androidheadlines

Dopo il clamore suscitato dalla serie Pixel 10, gli occhi degli appassionati sono puntati verso il futuro, specificamente verso il modello più accessibile della gamma: il Google Pixel 10a. Sebbene i render del dispositivo circolassero già da tempo, le informazioni sulle specifiche tecniche erano rimaste sorprendentemente scarse. Questo silenzio è stato interrotto nelle ultime ore grazie a una fuga di notizie proveniente da una fonte autorevole.

Il noto leaker Evan Blass ha condiviso sulla piattaforma X (precedentemente Twitter) un documento che attesta la certificazione del Pixel 10a per l’utilizzo sulla rete dell’operatore americano Verizon. Questa procedura burocratica ha involontariamente alzato il velo su diverse caratteristiche tecniche del dispositivo, offrendo il primo quadro concreto di ciò che potremmo aspettarci il prossimo anno.

Il documento fa riferimento al dispositivo con il nome in codice “STA5” (abbreviazione di “stallion”), confermando i rumor precedenti sulla nomenclatura interna di Google. La descrizione del prodotto definisce lo smartphone come “l’unico telefono ingegnerizzato da Google, che porta l’IA di Google a un ottimo rapporto qualità-prezzo“, ribadendo il focus dell’azienda sull’intelligenza artificiale anche per la fascia media.

Specifiche tecniche: un senso di déjà-vu?

Secondo quanto emerso dalla certificazione, il Pixel 10a potrebbe presentarsi con una scheda tecnica che suonerà familiare ai possessori dell’attuale generazione.

Viene descritto con un pannello AMOLED da 6,3 pollici FHD+, con supporto a frequenze di aggiornamento di 60Hz e 120Hz. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 48MP (f/1.7) affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP (f/2.2). Frontalmente, troverebbe spazio una fotocamera da 13MP (f/2.2).

Si parla inoltre di 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (senza slot per espansione tramite scheda di memoria), con la presenza di una batteria da 5.100 mAh. È infine menzionato il supporto LTE Cat 19.

È impossibile non notare che queste specifiche rispecchiano quasi perfettamente quelle del Pixel 9a. Questo solleva un dubbio legittimo: si tratta delle specifiche definitive o di semplici segnaposto utilizzati durante la fase di certificazione?

Tuttavia, considerando la storia recente di Google, spesso incline a un approccio conservativo nell’aggiornamento hardware, esiste una concreta possibilità che il Pixel 10a erediti gran parte dell’architettura del suo predecessore.

Processore e possibili upgrade

Al di là dei dati emersi dalla certificazione Verizon, leak precedenti suggeriscono che il Pixel 10a continuerà a utilizzare il SoC Tensor G4, lo stesso della serie Pixel 9, mantenendo anche lo storage di tipo UFS 3.1.

Non mancano però le speranze per alcuni miglioramenti mirati. Si ipotizza un upgrade del modem verso l’Exynos 5400, che potrebbe garantire una migliore connettività e stabilità di rete. Inoltre, una delle novità più attese riguarda il display: nonostante le dimensioni rimangano invariate, voci di corridoio suggeriscono un pannello significativamente più luminoso, capace di raggiungere i 2.000 nit di picco.

In attesa di conferme ufficiali o di ulteriori leak che possano chiarire se Google opterà per un “more of the same” o se riserverà sorprese last-minute, il Pixel 10a si profila come un dispositivo di continuità, puntando tutto sull’ottimizzazione software e sull’accessibilità delle funzioni AI.