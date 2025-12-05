Pixel 10, l’aggiornamento di dicembre porta un fastidioso bug al display

L’ultimo aggiornamento software di Google, pensato per risolvere diverse criticità, sembra aver introdotto un problema imprevisto al display per i possessori dell’ultimo flagship.

Il display dei Pixel 10 sfarfalla nell’AOD

L’aggiornamento di dicembre per i dispositivi Google Pixel è stato rilasciato all’inizio di questa settimana, portando con sé la consueta serie di aspettative positive. Destinato ai telefoni dalla serie Pixel 6 in poi, il pacchetto software è stato presentato principalmente come un intervento correttivo massiccio.

Il changelog ufficiale, infatti, è dominato da una lunga lista di fix: dalla risoluzione di crash audio e errori nel report della batteria, fino a miglioramenti cruciali per le chiamate di emergenza.

Tuttavia, nonostante le premesse rassicuranti, sembra che l’aggiornamento abbia portato con sé un bug indesiderato per i possessori del nuovo Pixel 10, trasformando un update di routine in una fonte di frustrazione per diversi utenti.

Sfarfallio e problemi all’Always-on Display

Secondo diverse segnalazioni emerse nelle ultime ore sui social media, il nuovo software sta causando un bug visivo particolarmente fastidioso. Il problema sembra concentrarsi sull’Always-on Display (AOD), la funzione che permette allo schermo di mostrare orario e notifiche a basso consumo energetico anche quando il telefono è in standby.

La questione è stata sollevata inizialmente su Reddit dall’utente /r/subferno, in un thread dedicato alla community Pixel.

L’utente segnala che, subito dopo l’installazione dell’aggiornamento di dicembre, il display del suo Pixel 10 Pro ha iniziato a mostrare uno sfarfallio intenso. In sostanza, lo schermo sembra spegnersi e riaccendersi rapidamente per una frazione di secondo ogni volta che il display esegue un refresh.

Questo comportamento anomalo non è casuale, ma viene innescato da eventi specifici dell’interfaccia utente:

Il semplice scoccare del minuto sull’orologio

L’arrivo di una nuova notifica

Invece di un aggiornamento fluido delle informazioni a schermo, l’utente si trova davanti a un lampeggiamento visibile che interrompe l’esperienza d’uso premium che ci si aspetta da un dispositivo di fascia alta come il Pixel 10.

Il post di subferno non è rimasto un caso isolato. La sezione commenti del subreddit si è rapidamente popolata di testimonianze simili, confermando che il bug è diffuso tra diversi possessori del dispositivo. Oltre allo sfarfallio dell’AOD, alcuni utenti hanno segnalato problemi adiacenti che suggeriscono un’instabilità più ampia nella gestione del display dopo l’update.

Alcuni utenti riportano che lo schermo diventa completamente nero per una frazione di secondo nel momento in cui il telefono viene sbloccato. Sono state notate irregolarità anche nel comportamento delle funzionalità salvaschermo.

Un precedente nella Beta di Android 16?

Sebbene noi non siamo riusciti a replicare il problema sul nostro Pixel 10 Pro, Android Auhtority ha notato una correlazione tecnica interessante. Un problema molto simile era stato osservato in una build beta di Android 16 QPR1 rilasciata lo scorso giugno.

Non è ancora chiaro se i due eventi siano tecnicamente collegati, ma la somiglianza dei sintomi potrebbe suggerire che una linea di codice problematica, presente nelle versioni di test, sia in qualche modo scivolata nella build stabile di dicembre per il Pixel 10.

Al momento, la situazione è in fase di stallo e non è ancora stata rilasciata una dichiarazione formale.

Per gli utenti che hanno già aggiornato il proprio Pixel 10, non sembra esserci una soluzione “fai-da-te” immediata, se non quella di disattivare temporaneamente l’Always-on Display per evitare il fastidioso sfarfallio. Per chi non ha ancora effettuato l’update, potrebbe essere saggio attendere qualche giorno in più per vedere se Google rilascerà una patch correttiva rapida.