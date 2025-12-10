Photoshop e altre app Adobe sono accessibili tramite ChatGPT, ecco cosa puoi fare

L’evoluzione di ChatGPT da semplice chatbot a vero e proprio sistema operativo per il web ha compiuto oggi un passo decisivo.

Se lo scorso ottobre OpenAI aveva annunciato l’apertura della sua piattaforma ad applicazioni di terze parti come Spotify e Canva, oggi l’azienda guidata da Sam Altman accoglie uno dei giganti assoluti del software creativo: Adobe.

ChatGPT e Adobe: come funziona l’integrazione?

Crediti: Adobe

A partire da oggi, gli utenti possono accedere ad Adobe Photoshop, Acrobat e Express direttamente all’interno dell’interfaccia di ChatGPT.

L’accesso a questi nuovi strumenti è stato reso il più fluido possibile. Le applicazioni sono utilizzabili gratuitamente attraverso il sito web di OpenAI, anche se per iniziare a generare PDF o illustrazioni tramite Acrobat e Adobe Express è necessario effettuare il login al proprio account Adobe.

L’attivazione avviene in modo intuitivo:

Via Prompt: Basta nominare l’app desiderata nella richiesta (es. “Usa Photoshop per modificare questa foto”).

Basta nominare l’app desiderata nella richiesta (es. “Usa Photoshop per modificare questa foto”). Via Menu: È possibile selezionare gli strumenti direttamente dal menu “più” (+) dell’interfaccia.

Tra le tre applicazioni, l’integrazione di Photoshop è senza dubbio la più affascinante dal punto di vista tecnico e dell’esperienza utente (UX). ChatGPT non si limita ad aprire il software, ma adatta l’interfaccia in base alla richiesta specifica dell’utente.

Se chiedi di “schiarire un’immagine“, l’interfaccia mostrerà un cursore per regolare l’esposizione, affiancato da controlli per le ombre e le luci. Se invece la richiesta riguarda l’aggiunta di un effetto artistico, appariranno opzioni relative al dithering o al tri-tono.

Questo approccio risolve uno dei problemi storici del software Adobe: la curva di apprendimento. Invece di navigare tra centinaia di menu per trovare lo strumento giusto, l’IA presenta solo ciò che serve in quel momento.

Crediti: Adobe Crediti: Adobe Crediti: Adobe

La tecnologia dietro le quinte

Il funzionamento di questo sistema si basa su un server MCP (Model Context Protocol). Adobe fornisce quelli che definisce “mattoncini Lego” (gli strumenti) e le istruzioni dettagliate, lasciando a ChatGPT il compito di assemblarli in base all’intento dell’utente.

Aubrey Cattell, vicepresidente della piattaforma sviluppatori di Adobe, spiega questa dinamica con trasparenza: “Noi costruiamo i blocchi Lego e creiamo istruzioni dettagliate, poi ChatGPT capisce cosa vuole fare. A volte fa quello che vogliamo, altre volte no. È la natura intrinseca dei sistemi non deterministici, e stiamo continuando ad affinare la comprensione dell’intento dell’utente e del linguaggio naturale per fornire il risultato cercato“.

ChatGPT come nuovo Sistema Operativo?

Per OpenAI, questa integrazione rappresenta forse il colpo più grosso messo a segno finora nel tentativo di trasformare ChatGPT in un “sistema operativo” quotidiano per i suoi oltre 800 milioni di utenti.

Dall’altra parte, la scelta di Adobe potrebbe sembrare rischiosa. OpenAI offre già strumenti di generazione immagini proprietari (DALL-E), posizionandosi potenzialmente come un concorrente che “mangia nel piatto” di Adobe. Tuttavia, l’azienda di San Jose non la vede in questo modo.

“Qualche settimana fa, OpenAI ha rilasciato l’Apps SDK come nuovo paradigma per accedere a ChatGPT, e abbiamo visto una connessione naturale con il lavoro che stavamo facendo“, ha dichiarato Cattell. “Essenzialmente, ci hanno dato un sistema operativo che potevamo sfruttare per portare le nostre applicazioni sulla loro superficie“.

L’obiettivo non è sostituire le versioni complete dei software. Cattell ha chiarito che le app web e desktop di Photoshop, Acrobat ed Express rimarranno il luogo deputato per chi cerca precisione, potenza e controllo assoluto. Tuttavia, per modifiche rapide e flussi di lavoro semplificati, l’integrazione in ChatGPT offre una nuova, potente “affinità naturale” tra l’IA generativa e gli strumenti creativi leader del settore.