OPPO Watch X3 pronto al debutto: sarà l’indossabile premium di inizio anno?

Tra le novità di inizio anno è previsto anche il nuovo pieghevole della casa cinese ed ora si aggiunge anche un’altra novità. OPPO Watch 3 sarà il prossimo indossabile premium e pare molto vicino al debutto: lo rivela una certificazione e siamo certi che nei prossimi giorni inizieranno a fare capolino anche indiscrezioni più ricche.

OPPO Watch 3, il nuovo indossabile premium si avvicina all’uscita: arriverà anche in Italia?

Watch X2 Mini – Crediti: OPPO

Di certe un nuovo dispositivo del brand è stato certificato in patria con la sigla OOWW261 e sembra prossimo all’uscita. Secondo varie voci si tratterebbe proprio di OPPO Watch X3 e la presentazione dovrebbe avvenire in concomitanza con l’uscita di Find N6, il tanto chiacchierato pieghevole dell’azienda.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli tecnici, ma ora sappiamo che ci stiamo avvicinando al debutto. Sia Watch X2 che Watch X2 Mini sono arrivati in Italia, quindi diamo per scontato che anche il successore troverà spazio da noi.

Possiamo aspettarci il ritorno di Wear OS – almeno per quanto riguarda la versione internazionale – così come la presenza di un display circolare e di un SoC Snapdragon.