OPPO Reno 15c è ufficiale: un primo sguardo al nostro nuovo Reno?

Durante l’evento dedicato alla nuova serie, l’azienda cinese ha annunciato anche un modello “entry level”, in arrivo a dicembre. Ora OPPO Reno 15c è ufficiale in Cina ma potrebbe essere molto importante anche per noi occidentali: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita mentre restiamo in attesa del debutto Global della serie.

OPPO Reno 15c: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Il nuovo arrivato si posiziona esattamente in mezzo, in termini di dimensioni. OPPO Reno 15 e 15 Pro montano schermi da 6,32″ e 6,78″ mentre OPPO Reno 15c arriva con un display AMOLED piatto da 6,59″ di diagonale – completando così l’assortimento di pannelli. Nè troppo compatto né troppo grande, il modello di base della serie offre il medesimo design dei fratelli maggiori mentre cambiano chipset e fotocamere.

Crediti: OPPO

Reno 15c passa a Qualcomm e allo Snapdragon 7 Gen 4 – gli altri due modelli utilizzano il Dimensity 8450 –, alimentato da 6.500 mAh di batteria con ricarica da 80W. La ricarica rapida cablata resta della stessa potenza dei fratelli, ma niente wireless – riservata solo al modello Pro.

Il comparto fotografico si discosta da quello del resto della famiglia in termini di sensori ma non come pacchetto offerto: ritroviamo un ultra-grandangolare con FOV di 116° e un teleobiettivo periscopico da 50 MP, mentre il sensore principale scende a 50 MP con OIS. Ricordiamo che sia Reno 15 che 15 Pro sono dotati di una fotocamera primaria da 200 MP.

Per quanto riguarda il prezzo, OPPO Reno 15c ha debuttato in Cina nelle varianti da 12/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a circa 350€ e 386€ al cambio attuale.

OPPO Reno 15c – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 158 x 74,83 x 7,77/7,79 mm, 197 grammi

Colorazioni: Starlight Bow, Aurora Blue, College Blue

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, luminosità di picco fino a 1.200 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 722

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS e zoom 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Sarà il nostro OPPO Reno 15 Global?

Il debutto di Reno 15c potrebbe interessare parecchio anche noi utenti europei e italiani. Infatti si vocifera che il dispositivo arriverà nei mercati internazionali come OPPO Reno 15 Global: quindi – tecnicamente – tra Reno 15 cinese e quello fuori dal Paese ci sarà un vero e proprio abisso.

Per ora si tratta ancora di una voce di corridoio, quindi restiamo in attesa di novità. Il lancio del dispositivo dovrebbe avvenire verso febbraio 2026, almeno per quanto riguarda l’India.