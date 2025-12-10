OPPO Reno 15c sta per debuttare in Cina, ma è importante anche per noi

A novembre OPPO ha annunciato la nuova serie Reno, con l’aggiunta di una novità che avrebbe fatto capolino successivamente. Il tempo di OPPO Reno 15c, il modello “entry level” della gamma, si avvicina e nel frattempo il dispositivo è comparso nel database di China Telecom.

L’operatore ha confermato sia il design che le specifiche del telefono, mentre nuovi leak rivelano la data d’uscita. Il lancio è previsto in Cina ma questo debutto potrebbe essere più interessante del previsto anche per noi occidentali e per una buonissima ragione.

OPPO Reno 15c svelato completamente tra immagini e specifiche: sarà il nostro Reno 15 Global?

Crediti: China Telecom

Procediamo con ordine: a novembre la casa cinese ha annunciato OPPO Reno 15 e 15 Pro, rispettivamente con display da 6,32″ e 6,78″ di diagonale. I due smartphone sono mossi dal chipset Dimensity 8450, presentano lo stesso comparto fotografico ma arrivano con dimensioni e batterie differenti – la versione Pro aggiunge anche la ricarica wireless.

Al termine dell’evento l’azienda ha confermato il lancio di OPPO Reno 15c, in arrivo a dicembre. Viene definito l’entry level della gamma, ma ora sappiamo che il dispositivo potrebbe essere qualcosa di più di un modello economico.

China Telecom ha inserito il device nel suo database con immagini e specifiche. Inoltre è spuntata anche una presunta data d’uscita, ossia il 19 dicembre.

Dimensioni e peso: 158 x 74,83 x 7,77 mm, 197 grammi

Colorazioni: Starlight Bow, Aurora Blue, College Blue

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco elevata

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 722

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/?) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con zoom 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

La scheda tecnica pubblicata dall’operatore cinese coincide con quella del presunto OPPO Reno 15 Global. Stando ad un noto insider, i modelli cinesi dovrebbero cambiare specifiche a livello internazionale: da due ad un solo telefono, con dimensioni medie (6,59″) e un chipset Snapdragon 7 Gen 4.

Insomma, Reno 15c in arrivo a dicembre in Cina va tenuto d’occhio dato che potrebbe anticipare quello che ci aspetta a livello Global. Comunque ci sarà da pazientare ancora un po’: il lancio nei mercati esteri dovrebbe avvenire a febbraio 2026, almeno secondo quanto trapelato.