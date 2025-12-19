OPPO Reno 15 Pro Max esiste o no? Geekbench potrebbe avere la risposta

I nuovi dispositivi della serie Reno sono ancora freschi di lancio e già sono iniziati i misteri sulle possibili aggiunte. In realtà si è parlato per mesi di un possibile OPPO Reno 15 Pro Max, ma al momento del debutto in Cina di questo smartphone nemmeno l’ombra.

Sarà davvero così? È stato tutto fumo oppure dietro le indiscrezioni passate si nasconde una verità? La risposta potrebbe arrivare da Geekbench, secondo le ultime voci.

Un nuovo smartphone OPPO avvistato su Geekbench: si tratta dal presunto Reno 15 Pro Max?

Crediti: Geekbench

La piattaforma di benchmark ha visto il debutto di uno smartphone inedito: si tratta di un dispositivo OPPO siglato CPH2811. Il terminale è mosso dal Dimensity 8450 ed è stato testato con 12 GB di RAM e Android 16.

Esiste la possibilità che si tratti proprio del fratello perduto, OPPO Reno 15 Pro Max: la sigla del telefono è molto simile a quella di Reno 15 Pro – ossia CPH2813 – mentre entrambi i nuovi modelli della serie montano lo stesso SoC di MediaTek.

Come anticipato in apertura, si è parlato in varie occasioni di un modello Pro Max ma le voci precedenti indicavano la presenza dell’ex chipset di punta Dimensity 9400. A questo punto, vista la confusione, non resta che attendere ulteriori dettagli.

Inoltre l’attuale OPPO Reno 15 Pro ha già un qualcosa di Max: c’è uno schermo da 6,78″ di diagonale, una fotocamera da 200 MP e una batteria capiente, da 6.500 mAh e con ricarica wireless. Cosa potrebbe avere di più la nuova variante? Aspettando altri indizi vi segnaliamo che Reno 15 e 15 Pro sono acquistabili anche per noi occidentali, ma in versione cinese.