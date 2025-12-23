OPPO Reno 15: data ufficiale Global e specifiche leak per l’Italia!

Fin dal debutto in Cina ci siamo chiesti quale sarebbe stato il destino dei nuovi modelli in versione Global. Nel passaggio dal mercato domestico e quelli intenzionali, solitamente la gamma Reno subisce dei cambiamenti e anche a questo giro pare che sarà cosi.

L’azienda asiatica ha confermato l’arrivo di nuovi smartphone Global, ma ci saranno delle differenze in base ai Paesi in cui arriverà la gamma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della famiglia OPPO Reno 15 internazionale, con la data ufficiale e una montagna di anticipazioni leak per l’Italia.

OPPO Reno 15 Series: come cambieranno le cose del passaggio dalla Cina ai mercati Global

Crediti: OPPO

La data di presentazione della serie OPPO Reno 15 Global è fissata per il 6 gennaio. In base a quanto emerso – tra conferme ufficiali e qualche indiscrezione – ci saranno due lineup, in base al mercato.

In India assisteremo al debutto di un quartetto composto da OPPO Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini e 15C. Per quanto riguarda altri mercati – Europa compresa – ci saranno Reno 15, 15 Pro, 15 F e 15 FS.

Tutte le specifiche leak dei modelli italiani

La data vista poco sopra fa riferimento all’uscita Global ma non ci sono ancora dettagli ufficiali dalla divisione italiana – nel momento in cui scriviamo. Comunque i dispositivi in arrivo da noi dovrebbero seguire quanto visto poco sopra: Reno 15 e 15 Pro, accompagnati da Reno 15 F e FS.

Intanto uno store online italiano ha pubblicato le pagine prodotto dedicate all’intera gamma, con tanto di immagini, specifiche complete e perfino i presunti prezzi. Di seguito trovate i dettagli tecnici mentre qui sotto le cifre a cui dovrebbero debuttare i telefoni.

Reno 15 – 586,9€

Reno 15 Pro – 780,9€

Reno 15 F – 391,9€

Reno 15 FS – 459,9€

OPPO Reno 15 Global

Crediti: OPPO, epto.it

Il nostro OPPO Reno 15 liscio altro non sarebbe che Reno 15c cinese: non sappiamo se il teleobiettivo periscopico resterà oppure ci saranno dei cambiamenti.

Dimensioni e peso: 158 x 74,8 x 7,77 mm, 197 grammi

Colorazioni: Aurora White, Twilight Black

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 722

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS e zoom 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Reno 15 Pro Global

Crediti: OPPO, epto.it

Per quanto riguarda OPPO Reno 15 Pro, in questo caso si tratterebbe di un rebrand di Reno 15 base cinese. Il vero terminale Pro, con display da 6,78″ e ricarica wireless, resterà esclusivo del mercato asiatico.

Dimensioni e peso: 151,2 x 72,4 x 7,99 mm, 187 grammi

Colorazioni: Dusk Black, Aurora Blue

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,32″ 1.5K (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.200 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Reno 15 F / FS 5G Global

Crediti: OPPO, epto.it

Infine, OPPO Reno 15 F e FS, due smartphone gemelli e pensati appositamente per i mercati europei. Il modello F presenta 8/256 GB di storage mentre la versione FS arriverà con 8/512 GB; il resto delle specifiche è invariato.