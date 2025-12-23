OPPO Reno 15: data ufficiale Global e specifiche leak per l’Italia!

Fin dal debutto in Cina ci siamo chiesti quale sarebbe stato il destino dei nuovi modelli in versione Global. Nel passaggio dal mercato domestico e quelli intenzionali, solitamente la gamma Reno subisce dei cambiamenti e anche a questo giro pare che sarà cosi.
L’azienda asiatica ha confermato l’arrivo di nuovi smartphone Global, ma ci saranno delle differenze in base ai Paesi in cui arriverà la gamma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della famiglia OPPO Reno 15 internazionale, con la data ufficiale e una montagna di anticipazioni leak per l’Italia.
OPPO Reno 15 Series: come cambieranno le cose del passaggio dalla Cina ai mercati Global
La data di presentazione della serie OPPO Reno 15 Global è fissata per il 6 gennaio. In base a quanto emerso – tra conferme ufficiali e qualche indiscrezione – ci saranno due lineup, in base al mercato.
In India assisteremo al debutto di un quartetto composto da OPPO Reno 15, 15 Pro, 15 Pro Mini e 15C. Per quanto riguarda altri mercati – Europa compresa – ci saranno Reno 15, 15 Pro, 15 F e 15 FS.
Tutte le specifiche leak dei modelli italiani
La data vista poco sopra fa riferimento all’uscita Global ma non ci sono ancora dettagli ufficiali dalla divisione italiana – nel momento in cui scriviamo. Comunque i dispositivi in arrivo da noi dovrebbero seguire quanto visto poco sopra: Reno 15 e 15 Pro, accompagnati da Reno 15 F e FS.
Intanto uno store online italiano ha pubblicato le pagine prodotto dedicate all’intera gamma, con tanto di immagini, specifiche complete e perfino i presunti prezzi. Di seguito trovate i dettagli tecnici mentre qui sotto le cifre a cui dovrebbero debuttare i telefoni.
- Reno 15 – 586,9€
- Reno 15 Pro – 780,9€
- Reno 15 F – 391,9€
- Reno 15 FS – 459,9€
OPPO Reno 15 Global
Il nostro OPPO Reno 15 liscio altro non sarebbe che Reno 15c cinese: non sappiamo se il teleobiettivo periscopico resterà oppure ci saranno dei cambiamenti.
- Dimensioni e peso: 158 x 74,8 x 7,77 mm, 197 grammi
- Colorazioni: Aurora White, Twilight Black
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con LYT-600, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS e zoom 3.5X
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16
OPPO Reno 15 Pro Global
Per quanto riguarda OPPO Reno 15 Pro, in questo caso si tratterebbe di un rebrand di Reno 15 base cinese. Il vero terminale Pro, con display da 6,78″ e ricarica wireless, resterà esclusivo del mercato asiatico.
- Dimensioni e peso: 151,2 x 72,4 x 7,99 mm, 187 grammi
- Colorazioni: Dusk Black, Aurora Blue
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,32″ 1.5K (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725
- GPU: ARM Mali-G720 MC7
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 6.200 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide 116° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.5X
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16
OPPO Reno 15 F / FS 5G Global
Infine, OPPO Reno 15 F e FS, due smartphone gemelli e pensati appositamente per i mercati europei. Il modello F presenta 8/256 GB di storage mentre la versione FS arriverà con 8/512 GB; il resto delle specifiche è invariato.
- Dimensioni e peso: 158,2 x 74,9 x 8,14 mm, 189 grammi
- Colorazioni: Aurora Blue
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,57″ Full HD (2.372 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 397 PPI
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A78
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
- GPU: Adreno 710
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256/512 GB espandibile (micro SD)
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 80W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: 50 MP (f/2.1)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, AI Mind Space, Gemini, Cerchia e Cerca
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16