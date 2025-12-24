OPPO Reno 15 Global: i primi benchmark “confermano” le differenze

Il 2026 di OPPO inizierà all’insegna della fascia media. Mentre in Cina è previsto il debutto del nuovo pieghevole, a gennaio assisteremo al debutto Global di OPPO Reno 15. La compagnia ha già mostrato il design ma è grazie a Geekbench che scopriamo definitivamente quali saranno le differenze tecniche con la controparte cinese.

Il “nostro” Reno sarà tutto un altro dispositivo: ancora una volta il brand sembra aver optato per dei compromessi a livello internazionale.

OPPO Reno 15 Global su Geekbench: grazie ai primi benchmark abbiamo più dettagli sulle specifiche

Crediti: OPPO, epto.it

Il dispositivo avvistato su Geekbench arriva con la sigla CPH2825 e grazie alle certificazioni precedenti sappiamo che si tratta di OPPO Reno 15 Global. La versione destinata ai mercati fuori dalla Cina è mossa dallo Snapdragon 7 Gen 4, un chipset molto diverso rispetto al Dimensity 8450 dei Reno 15 cinesi.

I benchmark mostrano la presenza di almeno 12 GB di RAM e di Android 16 lato software. In realtà non viene menzionato altro, ma il SoC Qualcomm sembra confermare un’ipotesi che ormai diventa sempre più tangibile.

Crediti: Geekbench

OPPO Reno 15 Global sarebbe un rebrand di Reno 15c, l’entry level della famiglia (lanciato in Cina a breve distanza dai fratelli maggiori). Geekbench si allinea con le specifiche pubblicate da uno store italiano, che nei giorni scorsi ci ha permesso di tracciare il quadro completo della serie Reno 15 in arrivo da noi.

Intanto ecco le presunte specifiche del modello base in versione internazionale.