OPPO Reno 15 FS 5G avvistato in Italia: ormai sappiamo tutto

Il lancio della nuova serie Reno in versione Global si sta facendo attendere ma non mancano indizi. Come al solito in Italia ci sarà anche una variante economica, OPPO Reno 15 FS 5G: il dispositivo – inedito in Cina – è stato avvistato in uno store italiano con tanto di immagini e specifiche.

Ecco che cosa possiamo aspettarci dal modello di ingresso della gamma, con connettività 5G ed un design ispirato al look dei fratelli maggiori asiatici.

OPPO Reno 15 FS 5G quasi ufficiale: uno store italiano svela tutte le specifiche e il design

Crediti: epto.it

Lo stile di OPPO Reno 15 FS 5G ricalca quello della serie Reno 15 cinese: il modulo fotografico con angoli arrotondati ospita un trittico di sensori ed il flash LED anulare. Frontalmente c’è un pannello AMOLED con bordi piatti – da 6,57″ di diagonale e refresh rate a 120 Hz – mentre la scocca è classificata IP69, contro polvere e acqua.

La colorazione Aurora Blue è elegante e raffinata, con un gioco di luci posteriore che richiama appunto il fenomeno naturale. C’è una selfie camera ultra-grandangolare da 50 MP ed un sensore principale da 50 MP (con ultra-wide e macro).

Il cuore del terminale è lo Snapdragon 6 Gen 1, un SoC non proprio attuale; lato batteria trova spazio un’unità da 6.500 mAh con ricarica da 80W. Di seguito trovate le specifiche complete mentre per il prezzo lo store indica 459,9€ – una cifra che fare leggermente salata.

Comunque al momento OPPO non ha ancora annunciato Reno 15 FS 5G né il resto della serie Global, quindi dovremo attendere fino ad una conferma ufficiale.