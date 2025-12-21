OPPO Pad Air 5: il ritorno della serie è fissato per Natale

Il mercato dei tablet accoglie un nuovo protagonista proprio in coincidenza con le festività natalizie. La casa cinese ha confermato ufficialmente che il nuovo OPPO Pad Air 5 sarà presentato in patria il 25 dicembre e vede il ritorno della gamma dopo alcuni anni di assenza.

Il tablet che punta ad unire un’estetica ricercata con prestazioni affidabili per la produttività e l’intrattenimento, in una scocca sottile e leggera.

OPPO Pad Air 5 sarà il tablet di Natale in Cina: data e novità del nuovo modello

Crediti: OPPO

Mancano pochissimi giorni all’uscita di OPPO Pad Air 5 e la compagnia ha confermato vari dettagli tramite i teaser ufficiali. Il nuovo tablet della famiglia presenta un design sobrio ma stiloso: la versione Space Grey è adatta a chi cerca la massima semplicità, ma senza rinunciare ad un tocco elegante; il modello Starlight Pink offre quella punta di colore in più, per un effetto finale piacevole e delicato.

A bordo sono presenti uno schermo con risoluzione 2.8K ed una capiente batteria da 10.050 mAh; lato connettività sono state confermate sia la variante solo WiFi che quella con il supporto al 5G. Le opzioni di memoria sono tre, ossia 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB.

In base a quanto emerso, tra design e dettagli tecnici, OPPO Pad Air 5 sembra un rebrand di OnePus Pad Go 2, lanciato in Italia di recente. Di conseguenza possiamo aspettarci un pannello da 12,1″ di diagonale e il SoC Dimensity 7300 Ultra, ma come al solito l’ultima parola spetta alla compagnia cinese.