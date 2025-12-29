OPPO Find X9s con due fotocamere da 200 MP: altro che flagship mini

Se pensate che i flagship mini debbano necessariamente scendere a compromessi – per le loro dimensioni contenute – allora il prossimo OPPO vi farà ricredere.

Le ultime indiscrezioni sulla serie OPPO Find X9s (che dovrebbe includere due modelli) mette al centro della scena il comparto fotografico. Anche un dispositivo mini può essere un Camera Phone?

OPPO Find X9s, da flagship compatto a Camera Phone in formato mini: ecco come cambieranno le cose

X8s – Crediti: OPPO

Le ultime novità sul prossimo modello della gamma Find arriva da Digital Chat Station, insider cinese che ormai conosciamo benissimo. In un recente leak ha snocciolato le specifiche principali di OPPO Find X9s e il dettaglio che complisce maggiormente è proprio il pacchetto fotografico.

In base a quanto riportato, il top di gamma mini offrirebbe un sensore principale da 200 MP, accompagnato da un teleobiettivo periscopico sempre da 200 MP. In entrambi i casi si tratterebbe di una soluzione Samsung ISOCELL HP5. Presente all’appello anche un terzo sensore, ossia un ultra-grandangolare.

Proprio come il precedente Find X8s, il nuovo modello offrirebbe caratteristiche di punta in un formato compatto, con uno schermo da 6,3″ di diagonale. Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da almeno 7.000 mAh (con supporto alla ricarica wireless), una scocca classificata IP68/IP69 ed un lettore d’impronte digitali al ultrasuoni.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED LTPO 6,32″ 1.5K (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, fino a 3.600 nit di luminosità, colore a 10 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO – MediaTek Dimensity 9500+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 – ARM C1-Ultra 3 – ARM C1-Premium 4 – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 200 MP (f/?) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS | Hasselblad + imaging OPPO Lumo

Selfie camera: 32 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Resta da vedere se ci sarà anche OPPO Find X9s+, versione dalle specifiche identiche ma con uno schermo più ampio – da 6,59″. Per il debutto, si vocifera di marzo 2026 in Cina; quasi sicuramente si tratterà di un’esclusiva che non arriverà in versione Global. Tra le altre novità di inizio anno ci saranno anche Find N6 e Find X9 Ultra, il nuovo pieghevole e il Camera Phone di punta di OPPO.