OPPO Find X9 Ultra: non è solo un Camera Phone, avrà una batteria colossale

La prima metà del 2026 porterà con sé varie novità targate OPPO e tra queste ci sarà anche il nuovo Camera Phone del brand. Tuttavia il prossimo OPPO Find X9 Ultra offrirà anche qualcosina in più: una batteria enorme, in modo da offrire anche un’autonomia stellare. Le prime conferme arrivano direttamente dall’azienda che anticipa quello che possiamo aspettarci.

OPPO Find X9 Ultra sarà un Camera Phone e un Battery Phone: cosa possiamo aspettarci

Find X8 Ultra – Crediti: OPPO

Le batterie al silicio-carbonio hanno rivoluzionato il settore mobile: prima unità enormi da 7.000 mAh e oltre erano appannaggio dei rugged phone e dei battery phone. Dispositivo enormi, spessi e pesanti, dedicati a specifiche esigenze, ma ora le cose sono diverse.

La nuova tecnologia permette di realizzare batterie ad alta densità ma senza impattare sulle dimensioni: un cambio di paradigma che ha stravolto la fascia media e quella di punta. OPPO Find X9 Ultra sarà figlio di questo tempo: nell’arco di un paio di generazioni la gamma è passata da 5.000 mAh a 6.100 mAh e il prossimo passo è superare i 7.000 mAh.

La capacità dovrebbe raggiungere i 7.500 mAh – sempre in un corpo sottile – ma non è detto che non arrivi a livelli superiori. L’altra novità in arrivo con batteria extra large sarà OPPO Find X9s: nonostante i suoi 6,32″ di diagonale avrà dalla sua un’unità da 7.000 mAh, anche con ricarica wireless.

Tornando ad OPPO Find X9 Ultra, il debutto dovrebbe avvenire verso la fine del primo trimestre del 2026: questa volta il Camera Phone sarebbe previsto anche in versione Global, quindi teniamo le dita incrociate e aspettando di saperne di più, ecco una panoramica delle specifiche leak.