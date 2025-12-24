OPPO comincerà il 2026 alla grande, con Find N6 e Find X9 Ultra

Il panorama tech del 2026 si preannuncia estremamente dinamico fin dai primi giorni dell’anno, con OPPO che avrebbe deciso di premere sull’acceleratore. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Cina, l’azienda avrebbe inserito in una corsia preferenziale il lancio dei suoi due nuovi dispositivi di punta.
Il pieghevole OPPO Find N6 e il Camera Phone Find X9 Ultra sarebbero entrambi previsti a inizio anno, anche se in periodi differenti.
OPPO Find N6 sarà il pieghevole di inizio anno: ecco quando dovrebbe arrivare
Il primo protagonista del 2026 di OPPO dovrebbe essere proprio il flagship pieghevole. Il debutto di Find N6 sarebbe previsto entro il 17 febbraio, data che segna l’inizio del Capodanno cinese; la presentazione potrebbe avvenire già a gennaio anche se per il momento tutto tace da parte del brand.
Find N6 si candida a essere il primo smartphone pieghevole equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’ultimo SoC di punta di Qualcomm. Nonostante un design che si preannunciata più sottile e leggero, il dispositivo non scenderebbe a compromessi: tra le caratteristiche si vocifera di una batteria superiore ai 6.000 mAh ed schermi da 8,1″ (interno) e 6,6″ (esterno).
Il comparto fotografico sarebbe guidato da un sensore da 50 MP, accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x.
Il primo Camera Phone del 2026? OPPO Find X9 Ultra è servito
Parallelamente, l’attenzione dei fan appassionati di fotografia è rivolta verso OPPO Find X9 Ultra: il Camera Phone sarebbe previsto a marzo 2026, in anticipo rispetto alla precedente finestra di aprile.
In base a quanto emerso finora, il comparto fotografico dovrebbe offrire un sensore principale da 200 MP, insieme ad un teleobiettivo periscopico da 200 MP con uno zoom lossless di alta qualità a lunghezze focali moderate. Ci sarebbe poi un secondo periscopio, in questo caso da 50 MP e con zoom ottico 10x nativo.
Tra le altre specifiche lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria sopra i 7.000 mAh. OPPO Find X9 Ultra potrebbe arrivare anche in versione Global, una prima volta assoluta per i Camera Phone della serie.
Le novità di OPPO continuerebbero poi con le varianti Find X9s e X9s+, probabilmente con a bordo l’inedito Dimensity 9500+.