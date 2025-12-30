OPPO Find N6 sarà il primo pieghevole del 2026: leak svela quasi tutto

Sarà il primo top di gamma pieghevole del 2026 e il primo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. OPPO Find N6 promette un inizio anno con i fiocchi e addirittura si vocifera che arriverà anche in versione Global – in alcuni mercati.

Ora un noto insider cinese ha snocciolato una serie di dettagli tecnici e le specifiche della prossima aggiunta alla serie si fanno ancora più chiare.

OPPO Find N6 quasi senza segreti: tutti i dettagli del prossimo flagship pieghevole

Find N5 – Crediti: OPPO

Il lancio di OPPO Find N6 non è stato ancora confermato dall’azienda ma la presentazione sarebbe attesa già a gennaio. Precisamente si vocifera di un’uscita prevista entro l’inizio del Capodanno cinese, ossia il 17 febbraio.

In un post sul social cinese Weibo, l’insider Digital Chat Station è tornato a scrivere del dispositivo e stavolta ha tracciato un quadro chiaro. Il pieghevole dovrebbe avere dimensioni simili a quelle del precedente Find N5, con uno schermo interno da 8,12″ di diagonale ed uno esterno da 6,62″.

Non vengono specificate le misure esatte ma il peso dovrebbe essere intorno ai 225 grammi; a questo punto possiamo aspettarci un telefono molto simile al predecessore, quindi con uno spessore contenuto.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è d’obbligo, alimentato da 6.000 mAh di batteria e supportato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage. Presente all’appello la connettività satellitare ed una fotocamera da 50 + 50 + 200 MP, insieme ad un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica.

Non è chiaro se l’unità da 200 MP sia il sensore principale oppure il teleobiettivo. Di seguito trovate una panoramica completa della scheda tecnica, sulla base delle nuove indiscrezioni e di quelle passate.

Ricordiamo che OPPO Find N6 dovrebbe arrivare anche Global, ma è probabile che farà capolino in Europa come parte della gamma OnePlus Open (come già avvenuto in precedenza).

Cosa aspettarsi da OPPO Find N6