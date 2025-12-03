OPPO A6x debutta Global: sarà il prossimo budget phone per l’Italia?

La casa cinese ha annunciato due nuovi smartphone Global – anche se per ora restano confinati in alcuni mercati asiatici. OPPO A6x 4G e 5G sono ufficiali ed arrivano con specifiche tecniche basilari ed un prezzo particolarmente accessibile. Inoltre potrebbero interessare anche noi italiani, quindi è bene tenerli d’occhio!

OPPO A6x ufficiale in versione 4G e 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

In termini di design OPPO A6x 4G e 5G sono identici, fatta eccezione per una colorazione: entrambi sono disponibili in Ice Blue ma i colori Plum Purple e Olive Green sono esclusivi di ciascun modello.

Anche le specifiche tecniche sono essenzialmente le stesse, tranne che per il chipset. Il dispositivo 4G è equipaggiato con lo Snapdragon 685 mentre la variante 5G monta il Dimensity 6300 di MediaTek. Una doppia anima, ma stile e caratteristiche invariate.

I telefoni offrono uno schermo LCD HD da 6,75″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz; c’è una fotocamera principale da 13 MP mentre ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 6.500 mAh. La ricarica rapida da 45W è esclusiva della versione 5G.

Crediti: OPPO

Il piccolo della serie viene proposto a partire da circa 83€ al cambio attuale mentre il modello superiore parte da circa 119€. I due telefoni sono stati annunciati in vari paesi asiatici ma per ora mancano dettagli ufficiali per gli altri mercati.

Il possibile lancio in Italia

Attualmente la serie A ha visto il debutto in Italia di OPPO A6 Pro 5G mentre la scorsa generazione è stata arricchita anche dai modelli A5 e A5x, in entrambi i casi con connettività LTE. A questo punto possiamo fare un’ipotesi: OPPO A6x 4G potrebbe essere il prossimo budget phone in arrivo in Italia, sulla base di quanto visto con i dispositivi precedenti.

OPPO A6x 4G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm, 210 grammi

Colorazioni: Plum Purple, Ice Blue

Certificazione: IP64

Display: Flat LCD 6,75″ HD+ (1.570 x 720 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 1.125 nit di luminosità di picco, colore a 8 bit, Splash & Gloves Touch

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 4/6 GB LPDDR4X

Storage: 64/128/256 GB UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 10W

Fotocamera: doppia 13 MP (f/2.2-3.0) con sensore monocromatico

Selfie camera: 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NO NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, jack 3,5 mm

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

OPPO A6x 5G – Scheda tecnica