C’è un nuovo generatore di immagini per ChatGPT: parte la sfida a Nano Banana di Google

OpenAI ha lanciato una nuova versione di ChatGPT Images, alimentata dal modello di generazione di immagini GPT Image 1.5. Grazie a questo aggiornamento gli utenti possono beneficiare di risultati più coerenti e veloci, sia che stiano creando un’immagine da zero sia che stiano modificando una foto esistente.

La grande novità risiede nella capacità del modello di aderire in modo più affidabile alle istruzioni e di eseguire modifiche più precise, mantenendo al contempo dettagli cruciali. Insomma, un vero e proprio strumento creativo e professionale, capace di eseguire sia modifiche pratiche che reinterpretazioni espressive.

OpenAI presenta il nuovo ChatGPT Images 1.5: più preciso e fino a 4 volte più veloce

Crediti: OpenAI

Una delle caratteristiche più significative di GPT Image 1.5 è la sua capacità di effettuare modifiche precise che preservano i dettagli essenziali. Quando si richiede una modifica a un’immagine, il modello si allinea all’intento dell’utente in modo più affidabile, alterando solo ciò che viene richiesto.

In questo modo è possibile mantenere la coerenza di elementi come l’illuminazione, la composizione e l’aspetto delle persone attraverso diverse iterazioni. Un tale livello di controllo sblocca una serie di risultati utili e pratici:

modifiche fotografiche più utili e mirate;

più utili e mirate; prove di abbigliamento e acconciature più realistiche;

più realistiche; trasformazioni stilistiche e concettuali che non compromettono l’essenza dell’originale.

Crediti: OpenAI

Il modello è pensato per diversi tipi di modifiche, puntando ad ottenere i cambiamenti desiderati senza sacrificare ciò che rende l’immagine unica. Questa maggiore coerenza è particolarmente utile per chi lavora nel marketing e branding, poiché garantisce che loghi e visual chiave non vengano alterati durante le modifiche.

GPT Image 1.5 compie un notevole passo avanti nella fedeltà alle istruzioni rispetto alla versione precedente: ciò permette di creare composizioni originali più complesse, dove le relazioni tra gli elementi vengono mantenute come previsto. Inoltre, il modello migliora anche il rendering del testo, gestendo meglio caratteri più densi e piccoli all’interno delle immagini.

Crediti: OpenAI

Dal punto di vista della produttività la generazione delle immagini è ora fino a 4 volte più veloce. Inoltre OpenAI ha introdotto una nuova funzionalità Immagini all’interno di ChatGPT, accessibile dalla barra laterale (su app mobile e sito), che include filtri preimpostati e prompt di tendenza.

Il lancio di ChatGPT Images potenziato da GPT Image 1.5 rappresenta un passo avanti significativo, andando a migliorare notevolmente la generazione di immagini. Chiaramente l’obiettivo è anche quello di lanciare il guanto di sfida a Nano Banana Pro, l’ultima versione dell’AI per immagini di Google – basata su Gemini 3 Pro.