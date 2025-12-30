Stai valutando uno smartphone pieghevole per giocare? Dai un’occhiata a questa console

Sebbene gli smartphone pieghevoli rappresentino ancora una frazione relativamente ridotta del mercato della telefonia mobile, hanno indubbiamente dimostrato l’esistenza di una domanda concreta da parte dei consumatori: il desiderio di avere schermi ampi e immersivi racchiusi in dispositivi compatti e tascabili.

I produttori di smartphone stanno rispondendo a questa esigenza spingendo costantemente i limiti dell’ingegneria, inserendo display sempre più grandi in scocche ridotte, come dimostrato dai recenti sviluppi di giganti del settore come Samsung con il suo Galaxy Z TriFold.

Tuttavia, questa tendenza non è passata inosservata agli occhi dei produttori di hardware dedicato al gaming, portando alla nascita di ibridi estremamente interessanti per gli appassionati di tecnologia.

OneXSugar Wallet sarà la prima console portatile con display pieghevole?

Proprio seguendo questa scia innovativa, One-Netbook, azienda già nota nel settore dei PC portatili e delle console handheld, ha recentemente stuzzicato la curiosità del pubblico svelando un nuovo dispositivo che promette di coniugare il fascino del design retrò con la tecnologia più moderna.

Il dispositivo, battezzato OneXSugar Wallet, si presenta con un design a conchiglia che, una volta aperto, rivela uno schermo OLED pieghevole da 8,01 pollici.

La caratteristica che farà gola agli amanti del gaming è senza dubbio il rapporto d’aspetto del pannello: un formato 4:3 con una risoluzione di 2480 x 1861 pixel.

Questa specifica rende la console una macchina potenzialmente perfetta non solo per i moderni titoli mobile, ma soprattutto per i grandi classici del passato, che possono essere riprodotti nel loro formato originale senza fastidiose bande nere o deformazioni dell’immagine.

Ergonomia e potenza sono le parole d’ordine

L’estetica del OneXSugar Wallet è chiaramente indicata per la portabilità estrema. Per consentire la chiusura “a portafoglio” del dispositivo senza comprometterne lo spessore, lo schermo è affiancato da joystick a basso profilo, accompagnati da un D-pad sulla sinistra e quattro pulsanti frontali sulla destra.

L’esperienza di gioco è completata da doppi grilletti dorsali posizionati su entrambi i lati, garantendo un controllo completo anche nei titoli più complessi.

Dal punto di vista delle prestazioni, sebbene le specifiche tecniche definitive non siano ancora state confermate in ogni dettaglio, le indiscrezioni riportate da ITHome suggeriscono che il cuore dello OneXSugar Wallet sarà un processore Qualcomm di fascia alta, molto probabilmente appartenente alla serie Snapdragon G, progettata specificamente per il gaming mobile.

Per gestire il calore generato da un hardware così potente in uno spazio così contenuto, il dispositivo è dotato di fori per la ventilazione strategicamente posizionate sulla parte posteriore della scocca.

Personalizzazione software e incognite sul lancio

L’approccio di One-Netbook non si limita al solo hardware, ma sembra puntare molto anche sull’esperienza utente. La console promette infatti un livello di personalizzazione avanzato, offrendo supporto per la regolazione della velocità della ventola in tempo reale, la mappatura dei pulsanti e la modifica dei profili energetici operativi.

A questo si aggiungono ottimizzazioni software pensate per gestire il passaggio tra le diverse modalità dello schermo pieghevole, anche se resta da vedere come queste funzionalità saranno implementate nel modello di produzione finale.

Al momento, One-Netbook mantiene il massimo riserbo sui dettagli precisi relativi al lancio e al posizionamento di mercato. L’azienda ha confermato solamente che il OneXSugar Wallet arriverà il prossimo anno, lasciando un alone di mistero sul prezzo.

Tuttavia, considerando il costo elevato dei pannelli OLED pieghevoli e l’hardware di fascia alta previsto, è improbabile che si tratti di un dispositivo economico.