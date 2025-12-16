OnePlus Turbo esiste: c’è la conferma ufficiale e guarderà al gaming

Sì, OnePlus si darà ai Gaming Phone: non si tratta dell’ennesimo leak ma di una conferma ufficiale da parte dei piani alti della compagnia. OnePlus Turbo sarà il primo di una nuove serie, con un occhio di riguardo alle performance ma senza tralasciare l’autonomia – per offrire “un’esperienza di gioco senza precedenti”.

OnePlus Turbo è stato confermato ufficialmente: facciamo il punto della situazione sul misterioso Gaming Phone

Ace 6 – Crediti: OnePlus, Weibo

La conferma arriva direttamente tramite il social cinese Weibo: in un post recente, Li Jie (Presidente di OnePlus Cina), ha annunciato il debutto imminente di una nuova serie per celebrare i 12 anni del brand.

Il nome OnePlus Turbo è ufficiale e si parla esplicitamente di una gamma: non è chiaro se sarà lanciato il primo smartphone di una nuova famiglia oppure se ci saranno più modelli già al debutto. Quello che è certo è il focus: si tratterà di dispositivi che erediteranno le prestazioni di punta della serie principale, con una batteria superiore.

Prestazioni, autonomia e gaming: questi sono i tre aspetti principali del nuovo smartphone. Secondo il dirigente il debutto avverrà presto: resta da vedere se ci sarà una sorpresa entro fine anno oppure se bisognerà pazientare fino ai primi mesi del 2026.

Nel frattempo abbiamo già avuto un assaggio delle specifiche dai leak precedenti. Inoltre sembra che OnePlus Turbo arriverà anche in versione Global, almeno per quanto riguarda il mercato indiano (non è ufficiale, si tratta di un’indiscrezione).

Scheda tecnica presunta