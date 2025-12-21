OnePlus Turbo avrà la batteria più grande mai usata dal brand

OnePlus si appresta a ridefinire nuovamente gli standard di autonomia nel mercato degli smartphone ad alte prestazioni. A pochi giorni dalle prime indiscrezioni, Li Jie, Presidente di OnePlus China, ha confermato ufficialmente che l’azienda è al lavoro su una inedita gamma di dispositivi denominata “Turbo”.

Questa nuova linea non si limiterà a ereditare il DNA prestazionale dei flagship del marchio, ma punterà a stabilire un nuovo primato assoluto per quanto riguarda la durata della batteria nella sua categoria.

OnePlus Turbo avrà la batteria più grande di sempre per il marchio

Crediti: OnePlus

Se l’annuncio iniziale aveva lasciato spazio all’immaginazione riguardo alle specifiche tecniche, il recente intervento di Li Jie ha dissipato ogni dubbio sulle ambizioni del progetto. Il primo smartphone della serie Turbo sarà equipaggiato con la batteria più capiente mai vista su un dispositivo OnePlus.

Le dichiarazioni del dirigente indicano chiaramente che il nuovo modello supererà persino l’impressionante unità da 8.300 mAh montata sul recente OnePlus Ace 6T, attuale detentore del record all’interno del portafoglio prodotti dell’azienda.

Secondo fonti autorevoli emerse sulla piattaforma Weibo, l’asticella verrà alzata fino alla soglia dei 9.000 mAh. Si tratta di un valore che promette di cambiare radicalmente l’esperienza d’uso quotidiana, eliminando di fatto l’ansia da ricarica anche per gli utenti più esigenti.

L’obiettivo sembra essere quello di offrire un dispositivo capace di sostenere sessioni di utilizzo prolungato senza compromessi, unendo la longevità energetica a una potenza di calcolo di primo livello.

Potenza da flagship e display ad alta frequenza

Nonostante l’attenzione sia focalizzata sull’autonomia, la serie Turbo non intende sacrificare le prestazioni pure. Le indiscrezioni suggeriscono che il cuore del dispositivo sarà lo stesso SoC Snapdragon 8 Gen 5 già visto sull’Ace 6T (noto sui mercati internazionali come OnePlus 15R).

Questa scelta confermerebbe la volontà del brand di posizionare la linea Turbo nel segmento di fascia alta, garantendo fluidità e reattività in ogni scenario, dal gaming al multitasking avanzato.

Ulteriori dettagli trapelati da altri leaker indicano che la serie potrebbe debuttare con due modelli distinti. Entrambi i dispositivi dovrebbero condividere la monumentale batteria da 9.000 mAh e l’adozione dei chipset della serie Snapdragon 8, affiancati da display con un refresh rate di 165Hz.

Questa combinazione di specifiche suggerisce una forte vocazione per il gaming e la multimedialità, dove la frequenza di aggiornamento elevata e l’autonomia estesa rappresentano vantaggi competitivi cruciali. L’arrivo sul mercato cinese è previsto per il mese di gennaio, aprendo il 2026 con una delle novità più interessanti del panorama mobile.