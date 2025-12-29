OnePlus Turbo 6 guarda al gaming: è da tenere d’occhio anche per noi

La compagnia di Pete Lau guarda agli smartphone da gaming, ma senza eccedere in termini di design aggressivo e forza bruta. OnePlus Turbo 6 e 6V sono stati mostrati in via ufficiale, con i primi dettagli su look e colorazioni, insieme alla data di presentazione.

Il lancio è atteso in Cina, ma potrebbero rivelarsi dei dispositivi molto interessanti anche per noi occidentali e per questo è bene tenerli d’occhio.

OnePlus Turbo 6 e 6V: ufficiale la data di presentazione (in Cina)

Crediti: OnePlus

Il lancio di OnePlus Turbo 6 e 6V è atteso per l’8 gennaio, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Il design continua sulla scia di OnePlus 15 e del nuovo 15R, seppur con qualche differenza nel modulo fotografico. Il modello Turbo 6 arriverà nei colori Lone Black, Chasing Light Silver e Wilderness Green, con 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Il fratello minore Turbo 6V debutterà nelle versioni Lone Black, Nova White e Fearless Blue, mentre lato memorie si parla di 8/12 GB e 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Vari leaker sono d’accordo su una cosa: entrambi i telefoni arriveranno anche nei mercati Global, a cominciare dall’India. Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dell’azienda mentre noi osiamo qualcosina in più: di recente OnePlus Nord 6 è stato certificato e potrebbe avere a che fare proprio con i due nuovi Turbo.

I leak sulle specifiche

Crediti: OnePlus

Passando alle indiscrezioni tecniche, entrambi gli smartphone avrebbero schermi piatti 1.5K ma diagonale e refresh rate differenti. Turbo 6 monterebbe una soluzione da 6,78″ a 165 Hz, mentre la variante 6V salirebbe a 6,8″ ma con frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Le differenze terminerebbero con i chipset, rispettivamente con lo Snapdragon 8s Gen 4 e 7s Gen 4. Il fratello maggiore è stato protagonista di vari benchmark, sia su Antutu che Geekbench.

I due monterebbero batterie extra large da 9.000 mAh con ricarica da 80W e ricarica inversa da 27W, RAM LPDDR5X, storage UFS 4.1 e una scocca IP68/69. Non mancherebbero Android 16 con ColorOS 16 (in Cina) e un lettore d’impronte digitali.

I gaming phone senza caratteristiche da gaming

I nuovi smartphone della serie Turbo nascono dalla voglia di OnePlus di realizzare dispositivi incentrati sul gaming. Lo ha dichiarato la stessa azienda parlando di prestazioni di punta con una batteria superiore.

Tuttavia a parte qualche elemento che potrebbe rimandare al mobile gaming (come il refresh rate elevato), OnePlus Turbo 6 e 6V sono dei “semplici” telefoni di fascia medio-alta con una super batteria.

Differente è il caso di Honor Win e Win RT: i gaming phone del brand – per ora esclusiva cinese – montano lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, schermi a 185 Hz, batterie colossali da 10.000 mAh e una ventola di raffreddamento. Parliamo di veri e propri top di gamma con caratteristiche di punta ed un occhio a feature legate al mondo del mobile gaming.