Il calendario delle uscite di OnePlus svela una novità “Pro Max”

Un noto insider ha pubblicato il presunto calendario delle uscite di OnePlus, che vedrà il lancio di quasi uno smartphone al mese – nel corso della prima metà del 2026. Tra i nomi delle novità spunta un misterioso modello Pro Max: la compagnia di Pete Lau cederà al fascino di Cupertino lanciando un modello extra large?

OnePlus passerà al lato oscuro con una variante Pro Max: ecco quali saranno le prossime uscite, a partire dal 2026

Purtroppo al momento i dettagli sono ancora scarsi: il leaker in questione si è limitato a gettare l’amo per stuzzicare gli appassionati del brand. Per quanto riguarda le novità di OnePlus in arrivo nel 2026, ad aprire le danze sarebbe OnePlus 15s: il top di gamma compatto in versione Global dovrebbe arrivare prima in Cina come OnePlus 15T – ed è stato già protagonista di varie indiscrezioni.

Si continuerà con OnePlus Turbo ma in questo caso è praticamente ufficiale. L’azienda ha confermato che a breve lancerà il primo modello di una nuova serie incentrata sul gaming, in Cina e forse anche Global. L’insider parla di un SoC personalizzato Snapdragon 8s Gen 4 (con l’inedita nomenclatura Pro) mentre secondo altri ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 5.

OnePlus practically has a new phone launch every other month next year..



What's next:



– 15s has hit BIS

– Turbo gets custom '8s Gen 4 Pro' chipset

– More Genshin Edition phones

– New 'Pro Max' model in the works



Will share more details soon.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 18, 2025

Gli amanti di Genshin Impact dovrebbero ricevere una nuova variante speciale: l’ultima aggiunta è stata quella dedicata a Kamisato Ayaka (OnePlus Ace 6T) ma per il momento risulta ancora inedita in Italia. In precedenza la compagnia ha portato anche da noi alcune edizioni speciali a tema Genshin, quindi teniamo le dita incrociate.

Infine ci sarà il presunto OnePlus “Pro Max” la cui identità resta avvolta dal mistero. Potrebbe trattarsi di OnePlus 15 Pro Max oppure – più verosimilmente – di un cambio di strategia per la futura serie di punta della casa cinese. Forse la serie 16 introdurrà una variante Pro Max, ma per ora è ancora tutto nebuloso.

Questa nomenclatura è tipica dei top di Apple ma da alcuni mesi si è aperto il Vaso di Pandora: con l’avvento di Xiaomi 17 Pro Max e di Redmi K90 Pro Max era solo questione di tempo e non c’è bisogno di aggiungere altro (ma vi indirizziamo verso Huawei e POCO).