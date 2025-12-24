OnePlus Nord 6 avvistato per la prima volta: cosa sappiamo del nuovo mid-range

Il nuovo OnePlus Nord 6 è stato certificato per la prima volta e non si tratta di un’indiscrezione: l’ente ha indicato il nome commerciale del telefono, confermandone l’identità. Tuttavia le informazioni sul prossimo mid-range sono abbastanza scarne mentre da parte della casa cinese non sono arrivate ancora novità.

OnePlus Nord 6 certificato: il lancio potrebbe avvenire a stretto giro o ci sarà da attendere?

Al momento le indiscrezioni sul prossimo mid-range della serie Nord sono ancora poche. Il dispositivo dovrebbe debuttare nello stesso periodo del predecessore, quindi verso luglio 2026. Tuttavia la certificazione emersa in queste ore sembra prematura e quindi potrebbe indicare un lancio anticipato rispetto alla solita finestra d’uscita.

In merito al comparto tecnico si vocifera di un rebrand di OnePlus Ace 6V, dispositivo inedito che dovrebbe fare capolino in Cina nei prossimi mesi. Il telefono monterebbe un chip Snapdragon 8s Gen 4, uno schermo piatto ed una batteria capiente (quasi sicuramente al silicio-carbonio).

OnePlus Nord 6 è apparso con la sigla CPH2795: da un lato l’ente certificativo ha confermato che si tratta del nuovo mid-range, mentre dall’altro il numero di modello ci servirà per scovare il terminale su altre piattaforme.

L’attuale Nord 5 è arrivato in Italia a luglio portando una boccata d’aria fresca nel panorama mobile del momento. Mosso dallo Snapdragon 8s Gen 3 e dotato di un ampio schermo AMOLED da 6,83″ a 144 Hz, il device ha convito sotto tutti i punti di vista – al netto di qualche incertezza fotografica.