Questo OnePlus è dedicato a Kamisato Ayaka, ma non potete averlo

Manca pochissimo al debutto di OnePlus Ace 6T, in arrivo anche da noi come parte della gamma principale – il nome Ace è utilizzato solo in Cina. Come anticipato alcuni giorni fa dalla casa cinese, il telefono debutterà anche in versione Genshin Impact.
Sotto i riflettori Kamisato Ayaka, personaggio 5 Stelle Cryo particolarmente amato, nonostante di recente sia stata colpita da power creep con l’uscita di Skirk.
OnePlus Ace 6T x Genshin Impact: ecco la versione speciale dedicata a Kamisato Ayaka
Il nuovo smartphone arriva con una confezione speciale ed un design in parte rinnovato. OnePlus Ace 6T x Genshin Impact continua ad offrire il medesimo modulo fotografico della versione standard, ma la cover posteriore presenta degli elementi che richiamano Kamisato Ayaka.
La parte frontale ospita un ampio display piatto, con un punch hole centrale per la selfie camera.
Oltre alla parte estetica ci sono anche dei cambiamenti lato software, come di consueto con le versioni speciali frutto di collaborazioni. Il dispositivo guadagna un nuovo tema sempre con protagonista Ayaka e l’elemento Cryo; ci sono varie personalizzazioni tra sfondi, icone, suonerie e quant’altro.
La confezione di vendita comprendere accessori a tema: tra questi anche un simpatico stillo per SIM a forma di Mistsplitter Reforged, la sua Signature Weapon. Presenti all’appello un caricatore e una cover protettiva, insieme ad altri gadget.
Purtroppo la versione speciale di OnePlus Ace 6T dedicata a Genshin Impact e Kamisato Ayaka è un’esclusiva cinese. Il telefono arriverà da noi come OnePlus 15R, ma è improbabile che debutterà anche in questa particolare variante; siamo sempre aperti ai colpi di scena, quindi restiamo con le dita incrociate.
Per quanto riguarda Ace 6T, l’uscita in Cina è prevista per il 3 dicembre – quindi tra poche ore. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, tra leak e conferme: la scheda tecnica interessa anche noi occidentali, dato che il il 17 dicembre arriverà in Italia come OnePlus 15R.
- Dimensioni e peso: 216 grammi
- Colorazioni: Charcoal Black, Mint Breeze, Electric Violet (solo Cina)
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display interno: OLED 6,7″ 1.5K (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM Dimming, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: circa 8.000 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 32 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Tasto Plus Key
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16 (Cina) e OxygenOS 16 (Global)