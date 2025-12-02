Questo OnePlus è dedicato a Kamisato Ayaka, ma non potete averlo

Manca pochissimo al debutto di OnePlus Ace 6T, in arrivo anche da noi come parte della gamma principale – il nome Ace è utilizzato solo in Cina. Come anticipato alcuni giorni fa dalla casa cinese, il telefono debutterà anche in versione Genshin Impact.

Sotto i riflettori Kamisato Ayaka, personaggio 5 Stelle Cryo particolarmente amato, nonostante di recente sia stata colpita da power creep con l’uscita di Skirk.

OnePlus Ace 6T x Genshin Impact: ecco la versione speciale dedicata a Kamisato Ayaka

Crediti: OnePlus

Il nuovo smartphone arriva con una confezione speciale ed un design in parte rinnovato. OnePlus Ace 6T x Genshin Impact continua ad offrire il medesimo modulo fotografico della versione standard, ma la cover posteriore presenta degli elementi che richiamano Kamisato Ayaka.

La parte frontale ospita un ampio display piatto, con un punch hole centrale per la selfie camera.

Crediti: OnePlus

Oltre alla parte estetica ci sono anche dei cambiamenti lato software, come di consueto con le versioni speciali frutto di collaborazioni. Il dispositivo guadagna un nuovo tema sempre con protagonista Ayaka e l’elemento Cryo; ci sono varie personalizzazioni tra sfondi, icone, suonerie e quant’altro.

La confezione di vendita comprendere accessori a tema: tra questi anche un simpatico stillo per SIM a forma di Mistsplitter Reforged, la sua Signature Weapon. Presenti all’appello un caricatore e una cover protettiva, insieme ad altri gadget.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

Purtroppo la versione speciale di OnePlus Ace 6T dedicata a Genshin Impact e Kamisato Ayaka è un’esclusiva cinese. Il telefono arriverà da noi come OnePlus 15R, ma è improbabile che debutterà anche in questa particolare variante; siamo sempre aperti ai colpi di scena, quindi restiamo con le dita incrociate.

Per quanto riguarda Ace 6T, l’uscita in Cina è prevista per il 3 dicembre – quindi tra poche ore. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, tra leak e conferme: la scheda tecnica interessa anche noi occidentali, dato che il il 17 dicembre arriverà in Italia come OnePlus 15R.