OnePlus Ace 6T ufficiale: il nostro OnePlus 15R, svelato in anteprima

Il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite) è ufficiale ed arriva dalla casa di Pete Lau. OnePlus Ace 6T è un dispositivo interessante sotto tutti i punti di vista e si presenta come il flagship killer di questa generazione: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Cina.
Tuttavia si tratta di una ghiotta anteprima dato che il telefono dovrebbe debuttare in Italia a dicembre come OnePlus 15R – senza grossi stravolgimenti.
OnePlus Ace 6T: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il design di OnePlus Ace 6T rimanda a quello di OnePlus 15 ma con un modulo fotografico leggermente più stretto e rettangolare rispetto al modello di punta. Il look ricalca quello di Ace 6 standard, annunciato in Cina insieme al flagship lo scorso ottobre.
Come la versione top, il nuovo arrivato eredita il display con refresh rate ultra, fino a 165 Hz. Il pannello OLED misura 6,83″ di diagonale ed è leggermente più ampio rispetto ai 6,78″ di OnePlus 15. Manca la tecnologia LTPO mentre la luminosità di picco raggiunge i 1.800 nit.
Le differenze con il modello principale sono molteplici ma questo non lo rende meno capace. Il chipset di punta di Qualcomm cede il posto allo Snapdragon 8 Gen 5: si tratta di un SoC di cui si è parlato a lungo, causando un bel po’ di confusione visto il nome.
Comunque ci troviamo alle prese con una soluzione di tutto rispetto dedicata alla fascia alta: la CPU utilizza la stessa architettura Oryon della versione Elite ma con frequenze più basse. Anche la GPU è invariata – la scheda Adreno 840 – ma in versione leggermente depotenziata.
La batteria (al silicio-carbonio) schizza a ben 8.300 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 100W. Il comparto fotografico perde un sensore e si affida ad un doppio modulo da 50 MP IMX906 con ultra-grandangolare. Tra le aggiunte abbiamo il chip di rete G2, dedicato a mantenere stabile il segnale – sia WiFi che mobile – sia negli spazi aperti che al chiuso.
Il software è ColorOS 16 dato che si tratta di un modello cinese; il dispositivo arriverà da noi come OnePlus 15R – con OxygenOS 16 – ma dovremo pazientare fino al 17 dicembre. Il modello Ace 6T è disponibile anche in versione Genshin Impact, dedicato a Kamisato Ayaka. Sicuramente questa variante resterà esclusiva asiatica e non arriverà da noi.
In merito al prezzo, lo smartphone parte da circa 315€ al cambio attuale: parliamo delle cifre in Cina mentre per l’Italia bisognerà attendere il giorno del lancio.
OnePlus Ace 6T – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 163,41 x 77,04 x 8,10/8,30 mm, 211/2167217 grammi
- Colorazioni: Charcoal Black, Mint Breeze, Electric Violet (solo Cina)
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display interno: OLED 6,83″ 1.5K (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM Dimming, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 8.300 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX906, OIS e ultra-wide 112°
- Selfie camera: 16 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Tasto Plus Key
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16 (Cina) e OxygenOS 16 (Global)