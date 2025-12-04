OnePlus Ace 6T ufficiale: il nostro OnePlus 15R, svelato in anteprima

Il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite) è ufficiale ed arriva dalla casa di Pete Lau. OnePlus Ace 6T è un dispositivo interessante sotto tutti i punti di vista e si presenta come il flagship killer di questa generazione: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Cina.

Tuttavia si tratta di una ghiotta anteprima dato che il telefono dovrebbe debuttare in Italia a dicembre come OnePlus 15R – senza grossi stravolgimenti.

OnePlus Ace 6T: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OnePlus

Il design di OnePlus Ace 6T rimanda a quello di OnePlus 15 ma con un modulo fotografico leggermente più stretto e rettangolare rispetto al modello di punta. Il look ricalca quello di Ace 6 standard, annunciato in Cina insieme al flagship lo scorso ottobre.

Come la versione top, il nuovo arrivato eredita il display con refresh rate ultra, fino a 165 Hz. Il pannello OLED misura 6,83″ di diagonale ed è leggermente più ampio rispetto ai 6,78″ di OnePlus 15. Manca la tecnologia LTPO mentre la luminosità di picco raggiunge i 1.800 nit.

Le differenze con il modello principale sono molteplici ma questo non lo rende meno capace. Il chipset di punta di Qualcomm cede il posto allo Snapdragon 8 Gen 5: si tratta di un SoC di cui si è parlato a lungo, causando un bel po’ di confusione visto il nome.

Crediti: OnePlus

Comunque ci troviamo alle prese con una soluzione di tutto rispetto dedicata alla fascia alta: la CPU utilizza la stessa architettura Oryon della versione Elite ma con frequenze più basse. Anche la GPU è invariata – la scheda Adreno 840 – ma in versione leggermente depotenziata.

La batteria (al silicio-carbonio) schizza a ben 8.300 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 100W. Il comparto fotografico perde un sensore e si affida ad un doppio modulo da 50 MP IMX906 con ultra-grandangolare. Tra le aggiunte abbiamo il chip di rete G2, dedicato a mantenere stabile il segnale – sia WiFi che mobile – sia negli spazi aperti che al chiuso.

Crediti: OnePlus

Il software è ColorOS 16 dato che si tratta di un modello cinese; il dispositivo arriverà da noi come OnePlus 15R – con OxygenOS 16 – ma dovremo pazientare fino al 17 dicembre. Il modello Ace 6T è disponibile anche in versione Genshin Impact, dedicato a Kamisato Ayaka. Sicuramente questa variante resterà esclusiva asiatica e non arriverà da noi.

In merito al prezzo, lo smartphone parte da circa 315€ al cambio attuale: parliamo delle cifre in Cina mentre per l’Italia bisognerà attendere il giorno del lancio.

OnePlus Ace 6T – Scheda tecnica