OnePlus 16 è ancora lontano, ma la fotocamera avrà una grande novità

Manca ormai pochissimo alla fine dell’anno ma non poteva mancare un’anticipazione dedicata al prossimo top di gamma OnePlus. Ci separano parecchi mesi dall’uscita di OnePlus 16, eppure ecco fare capolino le primissime indiscrezioni sul flagship.

Si parla del comparto fotografico, uno degli aspetti rimasto sostanzialmente invariato nel passaggio all’attuale generazione. Niente paura perché il prossimo modello porterà con sé una grande novità.

Si comincia già a parlare di OnePlus 16: le prime indiscrezioni riguardano la fotocamera

OnePlus 15

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, OnePlus 16 sarà il primo smartphone del brand cinese equipaggiato con una fotocamera da 200 MP. Il legame tra la casa di Pete Lau e OPPO è strettissimo: la serie Find X9 monta sensori da 200 MP e lo stesso avverrà anche per Find X9 Ultra e Find N6.

Di conseguenza sembra che ormai per la casa madre sia giunto il momento di implementare questa aggiunta anche per il comparto del prossimo OnePlus. Il top di gamma potrebbe implementare il sensore principale di Find N6, ossia il LYT-808 da 50 MP, insieme al teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Per il momento questa è l’unica anticipazione che arriva dall’insider ed come al solito è bene prendere tutto con cautela. Manca ancora molto al lancio del futuro OnePlus 16: l’attuale top di gamma è stato annunciato solo ad ottobre 2025, quindi bisognerà pazientare un bel po’.