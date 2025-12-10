OnePlus 15T: il flagship compatto avrà 2 mancanze, ma si farà perdonare

Il quadro del prossimo OnePlus 15T si fa più chiaro grazie ad una nuova sfilza di indiscrezioni. La compagnia cinese lancerà il suo top di gamma compatto nel corso dei prossimi mesi, con specifiche di punta e alcune aggiunte che non faranno sentire il peso delle “mancanze”.

OnePlus 15T e 15s sotto i riflettori: trapelano le specifiche del nuovo smartphone compatto del brand

Le ultime indiscrezioni dedicate a OnePlus 15T svelano anche la possibile esistenza di una variante Global, in arrivo come OnePlus 15s. Non si tratta di una novità dato che lo stesso è avvenuto anche con i precedenti 13T e 13s, tuttavia è probabile che anche in questo caso il modello internazionale non arriverà in Europa.

Per quanto riguarda le caratteristiche principale, il prossimo smartphone compatto seguirà la scia del predecessore: si tratterà di un modello di punta ma con dimensioni minori rispetto a OnePlus 15 – e alcune mancanze.

Il dispositivo adotterà uno schermo da 6,31″ di diagonale, ma si tratterebbe ancora una volta di un pannello BOE X3 con tecnologia LTPO e refresh rate a 165 Hz. Il cuore dell’esperienza resterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, attuale SoC di punta targato Qualcomm.

Tuttavia OnePlus 15T mancherà dell’ultra-grandangolare e del supporto alla ricarica wireless; l’altro lato della medaglia è la presenza di una batteria extra-large, intorno ai 7.500 mAh – con ricarica cablata da 100W o 120W.

— OnePlus Club (@OnePlusClub) December 9, 2025

Rispetto al precedente 13T ci sarebbe l’aggiunta di un lettore d’impronte digitali a ultrasuoni anziché ottico e di una scocca classificata IP68 (invece di IP65).

Alcuni aspetti del flagship compatto non sarebbero stati ancora finalizzati: sicuramente riproporrà la dual camera con teleobiettivo da 50 MP, ma non è chiaro il sensore principale. OnePlus dovrebbe optare per il Sony IMX906 da 50 MP, per restare in linea con 13T e 13s; tuttavia si vocifera dell’introduzione di un Samsung HP5 da 200 MP.

Non ci sono dettagli sull’uscita: il modello attuale è stato lanciato in Cina ad aprile, quindi è probabile che anche il successore seguirà la stessa tabella di marcia.

Scheda tecnica presunta