OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite non hanno più segreti e sono già in sconto

Con un evento che conferma la volontà del brand di rendere dell’innovazione accessibile, l’azienda ha tolto i veli al OnePlus 15R, al tablet di fascia media OnePlus Pad Go 2 e al versatile OnePlus Watch Lite.

I tre nuovi prodotti sono già disponibili al pre-ordine con sconti e ricchi bundle per i primi acquirenti.

OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite ufficiali: caratteristiche e offerte lancio

Crediti: OnePlus

La filosofia che guida questo triplice lancio è radicata nel mantra “Never Settle”, come sottolineato da Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire alla community un mix equilibrato tra hardware di qualità e un’esperienza software raffinata, democratizzando l’accesso a prestazioni elevate, display di alta qualità e batterie dalla lunga durata, il tutto mantenendo un posizionamento di prezzo competitivo.

OnePlus 15R, a cosa si rinuncia rispetto al modello flagship?

Il nuovo flagship che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo, il OnePlus 15R, si presenta come un concentrato di potenza. Il dispositivo è basato sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, frutto di una co-ottimizzazione tra le due aziende.

Questo chipset permette al 15R di garantire un salto generazionale notevole, con una CPU più veloce del 36% e capacità di intelligenza artificiale superiori del 46% rispetto al passato, supportate da memorie RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1 per una gestione dei dati fulminea.

Non è solo la velocità a definire questo smartphone, ma anche la resistenza: il dispositivo integra una batteria da ben 7.400 mAh, la più grande mai usata in occidente dal marchio, con tecnologia Silicon Nanostack. È inoltre capace di mantenere l’80% della capacità anche dopo quattro anni e supporta la ricarica rapida 80W SuperVOOC.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

L’esperienza visiva è affidata a un pannello AMOLED LTPS 1,5K da 6,83 pollici, il più veloce mai prodotto dal brand grazie a un refresh rate di 165 Hz e una luminosità di picco di 1800 nit, protetto da scocche certificate IP69K.

Il comparto fotografico eredita il sensore principale IMX906 da 50 MP dal fratello maggiore OnePlus 15, affiancato da un’ultra-grandangolare da 8 MP e da algoritmi avanzati per l’elaborazione delle immagini.

Disponibile nelle eleganti finiture Charcoal Black e Mint Breeze, il OnePlus 15R è disponibile in pre-ordine da oggi 17 dicembre, con vendite ufficiali a partire dal 15 gennaio 2026.

Il modello da 12+256 GB viene proposto a 729 euro, mentre la variante da 12+512 GB, disponibile solo in nero, costa 829 euro.

Per chi acquista su oneplus.com entro il 21 gennaio, è previsto uno sconto immediato di 100 euro sulla versione da 512 GB. Inoltre, fino a esaurimento scorte, l’azienda offre due omaggi inclusi nel prezzo: un kit adattatore da 120W e la scelta tra le cuffie OnePlus Buds 4 o una custodia protettiva Sandstone Magnetic.

OnePlus Pad Go 2, produttività e intrattenimento in mobilità

Il segmento tablet vede l’ingresso del OnePlus Pad Go 2, un dispositivo progettato per offrire un’esperienza immersiva grazie al suo ampio display da 12,1 pollici con rapporto di forma 7:5. Questa scelta dimensionale, unita a una risoluzione elevata e al supporto Dolby Vision, garantisce una visualizzazione ottimale dei contenuti senza la necessità di continui zoom, ideale sia per la lettura che per lo streaming.

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm, che secondo l’azienda assicura fluidità per anni, alimentato da una batteria da 10.050 mAh capace di fornire fino a 15 ore di video e dotata di ricarica inversa per alimentare altri device in emergenza.

La vera novità risiede nella versatilità: è il primo della serie Go a supportare la penna stilo (venduta a parte) e offre funzionalità avanzate di multitasking come Open Canvas per gestire fino a tre finestre contemporaneamente.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

Disponibile nelle colorazioni Lavender Drift e Shadow Black, quest’ultima versione introduce per la prima volta un vano SIM per la connettività 5G diretta, sebbene sia sempre possibile condividere la connessione dati dallo smartphone OnePlus con un risparmio energetico notevole rispetto al classico hotspot.

I pre-ordini per il tablet partono oggi 17 dicembre, con disponibilità dal 24 dicembre. Il prezzo è fissato a 349 euro per la versione Wi-Fi 8+128 GB e a 449 euro per la variante 5G 8+256 GB.

Gli accessori come la Stylo e la cover costano rispettivamente 79 euro e 39,99 euro. Chi pre-ordina può beneficiare di uno sconto immediato di 50 euro, un omaggio del valore fino a 279 euro, sconti trade-in di 30 euro e un ulteriore 10% di riduzione per studenti.

Durante le vendite ufficiali fino al 31 gennaio, rimangono attivi lo sconto di 50 euro e gli auricolari in omaggio.

OnePlus Watch Lite, design elegante e basso costo per il compagno di tutti i giorni

A completare il trittico è il OnePlus Watch Lite, uno smartwatch che mira a rendere accessibile il monitoraggio avanzato della salute senza sacrificare lo stile.

Con uno spessore di soli 8,9 mm e un peso di 35 grammi, è il dispositivo indossabile più sottile del brand, realizzato con una cassa in acciaio inossidabile 316L.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

Il software è incentrato sul benessere a 360°: la funzione 60-second Wellness Overview e la valutazione quotidiana di stress ed energia aiutano l’utente a comprendere meglio il proprio corpo.

Non mancano le funzionalità sportive, con oltre 100 modalità di allenamento, GPS Dual-Band per tracciamenti precisi e la possibilità di connettersi alle macchine da palestra.

Il sistema operativo RTOS garantisce un’efficienza notevole, portando l’autonomia fino a 10 giorni e permettendo l’associazione simultanea con due smartphone, anche di sistemi operativi diversi come Android e iOS, così da non perdere mai una notifica.

Il display AMOLED da 1,46 pollici assicura visibilità anche sotto il sole grazie ai 3.000 nit di luminosità di picco.

OnePlus Watch Lite arriva sul mercato al prezzo di 179 euro. Pre-ordinabile da oggi 17 dicembre e in vendita dal 24 dicembre, il dispositivo gode di promozioni lancio valide fino al 31 gennaio 2026.

Gli utenti possono approfittare di un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino, ricevere auricolari in omaggio del valore fino a 79 euro e ottenere un ulteriore sconto trade-in di 20 euro scambiando un vecchio dispositivo, oltre al 10% di sconto extra riservato agli studenti.