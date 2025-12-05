OnePlus 15R avrà una batteria enorme, eppure potrebbe deludervi

Il fratello minore ed economico nella serie OnePlus 15 si prepara al debutto con specifiche molto interessanti, ma un confronto diretto con la sua controparte cinese lascia l’amaro in bocca agli appassionati più attenti.

Il principale punto di forza del OnePlus 15R è stato confermato ufficialmente dal brand, promettendo di stupire il mercato globale ma rischiando, paradossalmente, di deludere chi ha seguito le recenti presentazioni del brand in Cina.

OnePlus 15R avrà una batteria da “soli” 7.400 mAh

Crediti: OnePlus

Tecnicamente, i teaser diffusi sui social media che anticipano l’arrivo imminente del OnePlus 15R non mentono. La conferma di una capacità della cella pari a 7.400 mAh rappresenta un traguardo storico per il marchio in mercati come l’India e l’Europa, dove l’azienda non ha mai commercializzato un dispositivo con una riserva energetica simile.

“La nostra batteria più grande di sempre*”

Tuttavia, il contesto cambia drasticamente se si guarda al mercato cinese. In patria, il gemello diverso noto come OnePlus Ace 6T monta una batteria sbalorditiva da 8.300 mAh. Persino il modello “standard” Ace 6, rilasciato poco più di un mese fa nel più grande mercato di smartphone al mondo, vantava una cella da 7.800 mAh.

La delusione nasce proprio da qui: la maggior parte degli utenti si aspettava che il OnePlus 15R fosse essenzialmente la versione globale dell’Ace 6T, mantenendo intatte tutte le specifiche. La realtà dei fatti mostra invece un ridimensionamento significativo della capacità energetica per il mercato internazionale.

Un gigante tra i giganti (nonostante tutto)

È doveroso mantenere la prospettiva: una batteria da 7.400 mAh non è affatto modesta per gli standard attuali dell’industria. Anzi, questo dato permette al 15R di superare di misura la cella da 7.300 mAh del fratello maggiore, il super-flagship OnePlus 15, e di umiliare letteralmente la concorrenza.

Dispositivi come il Samsung Galaxy S25 Ultra, l’iPhone 17 Pro Max di Apple e il Google Pixel 10 Pro XL impallidiscono di fronte a tale capacità.

Persino le previsioni per il futuro Galaxy S26 Ultra suggeriscono che difficilmente si avvicinerà alla soglia dei 6.000 mAh, rendendo il OnePlus 15R un campione di autonomia sulla carta.

OnePlus 15R: specifiche confermate e cosa aspettarsi

Al di là della batteria, il quadro tecnico del OnePlus 15R si delinea come estremamente competitivo. Tra le specifiche confermate troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, da non confondere con la variante “Elite” presente sul OnePlus 15 ma comunque un chipset di fascia altissima.

È stato poi confermato l’uso di un pannello capace di raggiungere un refresh rate di 165Hz, un miglioramento rispetto ai 120Hz del modello precedente.

Non mancherà una suite completa di certificazioni IP66/68/69/69K, che garantisce una protezione contro polvere e liquidi superiore a quasi tutti i top di gamma attuali. Ovviamente a bordo ci sarà OxygenOS 16 basata su Android 16 preinstallata al lancio.

Mentre si attende ancora l’ufficialità per il comparto fotografico e la ricarica rapida da 100W, l’attenzione si sposta ora sulla data di lancio.

Il OnePlus 15R è atteso per il debutto ufficiale il 17 dicembre in Europa. Se il prezzo di lancio saprà essere aggressivo quanto le sue specifiche, questo dispositivo potrebbe diventare un fenomeno globale, perdonando quel “piccolo” taglio alla batteria rispetto al cugino cinese.