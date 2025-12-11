OnePlus 15R sarà anche in versione Ace Edition, ma non potrete averla

La presentazione del prossimo OnePlus 15R si fa sempre più vicina ed ora spunta una novità: il dispositivo arriverà anche in versione Ace Edition, caratterizzato da una scocca Electric Purple. Stiloso, con un aspetto che richiama quello di un gaming phone, ma purtroppo sarà limitato ad un solo paese.

Manca poco al debutto di OnePlus 15R: eccolo in versione Ace Edition, nella colorazione Electric Purple

Crediti: OnePlus

La conferma è arrivata in queste ore tramite i social del brand: OnePlus 15R Ace Edition sarà lanciato solo in India, con la colorazione viola che andrà ad affiancarsi a quelle già mostrate (ossia Charcoal Black e Mint Breeze).

Com’è possibile notare osservando bene l’immagine, il telefono non presenta solo un colore diverso, ma una trama dal sapore futuristico che fa molto gaming phone. Si tratta della stessa versione presente per il gemello cinese OnePlus Ace 6T, lanciato in patria di recente.

Le specifiche tecniche della versione Ace Edition sono identiche a quelle di OnePlus 15R standard: l’unica differenze riguarda quindi l’estetica. La scheda tecnica che trovare di seguito è basata su quella del modello cinese; probabilmente non ci saranno cambiamenti, fatta eccezione per i tagli di memoria (è probabile che non avremo quello da 1 TB).

Scheda tecnica